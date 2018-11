Š. Chrappa: Najväčší Slovák má potenciál zabávať, poúčať a dojímať

Projekt je licencovaným formátom BBC upraveným na slovenské špecifiká.

Bratislava 1. novembra (TASR) - Milan Rastislav Štefánik, Jozef Kroner, Ľudovít Štúr alebo Peter Sagan? Obyvatelia Slovenska môžu od štvrtka hlasovať v celonárodnej ankete Najväčší Slovák, projekte Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), ktorý vyvrcholí 1. mája budúceho roka.



Projekt je licencovaným formátom BBC upraveným na slovenské špecifiká. Štatút SMS hlasovania zverejnil RTVS na svojom webe. Po dohode a porade s BBC do štatútu zahrnul podmienku, že v rámci hlasovania nebude možné nominovať osobu, ktorá bola právoplatne odsúdená za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti, vraždu alebo vlastizradu a nebola rehabilitovaná.



V slovenskej spoločnosti by mala anketa vyvolať diskusiu o našej histórii a jej veľkých osobnostiach, ich pozitívnych, ale aj negatívnych stránkach. V jej nominačnej fáze môžu Slováci a Slovenky hlasovať za slovenských velikánov z histórie či súčasnosti do 20. decembra na čísle 9977 SMS správou v tvare meno (medzera) priezvisko nominovanej osobnosti. V jednej SMS správe možno nominovať iba jednu osobnosť.



Prvú stovku a v rámci nej finálnu desiatku osobností spoznajú diváci Jednotky začiatkom budúceho roka počas nominačného večera, ktorým bude sprevádzať moderátorka Adela Vinczeová. Spomedzi finálovej desiatky bude verejnosť vyberať svojho favorita v druhej hlasovacej fáze - do 1. mája. Budúcoročnú hlasovaciu fázu bude sprevádzať desiatka večerov vysielaných na Jednotke od 20. februára do 24. apríla. Večery budú venované jednej osobnosti z top desiatky. Každá z nich bude mať svojho obhajcu z radov verejne známych ľudí z rôznych oblastí. Tvrdenia obhajcov, dokresľované počas večera dokumentárnymi snímkami, potom buď potvrdí, alebo vyvráti odborný garant a nasledovať bude odborná diskusia, ktorú bude moderovať Štefan Chrappa.



"Keď sa hovorí o najväčšom Slovákovi, evokuje to hneď, že to musí byť chlap, a veľký, ale na tomto poli máme aj veľmi výrazné ženské osobnosti, počas celej histórie i v súčasnosti, takže bolo by dobré, keby tam zaznel aj tento rozmer," povedal pre TASR Chrappa, známy tiež pod pseudonymom Pišta Vandal. Podľa jeho slov má projekt potenciál zabávať, poúčať a dojímať. A kto by si podľa spisovateľa, básnika, hudobníka a náboženského redaktora Slovenského rozhlasu zaslúžil titul Najväčší Slovák?



"Mal by to byť ten človek, ktorý bol ochotný najviac slúžiť dobru, pravde a láske, robiť to s odhodlaním a úprimne," hovorí Chrappa, ktorému sa s titulom Najväčší Slovák spája meno Antona Srholca, kňaza a saleziána, spisovateľa a charitatívneho pracovníka, zakladateľa resocializačného centra Resoty. "Bol desať rokov väznený v uránových baniach, výrazná osobnosť slovenského kresťanského disentu, človek nesmierne hlboký, človek prorockého ducha, vizionár, človek veľkej pokory a služby, čo sa zračilo na tom, že človek s nastavením filozofa sa 20 rokov staral o bezdomovcov, ktorých umýval, mastil masťami, ktorým bol otcom," podčiarkol Chrappa. V celonárodnej ankete by podľa neho nemali chýbať ani mená výnimočných žien. Ako človek, ktorý má blízko k literatúre, upozornil jednoznačne na slovenskú poetku Mašu Haľamovú. "Niet väčšej Slovenky a jej poézia, to je tá ozvena, ktorá prichádza, je stále živá a v človeku rozoznieva to najhlbšie ľudské," uviedol.



Licencovaný formát realizovali už v 24 krajinách, nemecká verejnoprávna televízia ZDF bola prvá, ktorá práva na šou prevzala. V novembri 2003 bol za Najväčšieho Nemca zvolený Konrad Adenauer. Najväčšieho Čecha vyberali aj u našich západných susedov, kde sa víťazom stal Karol IV.