Sázavafest ponúkne vystúpenia známych českých aj slovenských umelcov

Bratislava 23. júla (TASR) – Světlá nad Sázavou a jej zámocký park bude od 26. do 28. júla miestom 18. ročníka hudobného festivalu Sázavafest 2018. Predstavia sa na ňom poprední interpreti českej aj slovenskej hudobnej scény.



Hviezdou festivalu v sobotu 28. júla bude 42-násobný zlatý slávik Karel Gott, ktorý 14. júla oslávil 79. narodeniny a fanúšikov potešil v júni novým štúdiovým albumom Ta pravá. Ten sa dva týždne po vydaní dostal na prvé miesto predaja albumov rebríčka IFPI CZ. Hosťom jeho koncertu na Sázave bude speváčka Jitka Zelenková, ktorá po boku maestra účinkuje už desiatky rokov.



Zoznam účinkujúcich je aj tento rok lákavý, počas troch dní sa predstavia Anna K., Kryštof, Mandrage, Doga, Jana Koubková, Michal Prokop Trio, Lénny, Slza, Jelen, Mig 21, Voxel, Jaroslav Uhlíř, Monkey Business, Mirai, Vojtěch Dyk & B-Side Band, Verona aj Ewa Farna, zo Slovenska prídu na festival Miro Žbirka, No Name, Ine Kafe či raper Rytmus.



Zahraničným headlinerom na festivale bude Graham Candy (1991), rodák z hlavného mesta Auckland na Novom Zélande sa za vidinou úspechu presťahoval v roku 2013 do Berlína. Spoločne s producentom a dídžejom, ktorý si hovorí Alle Farben, zložili nadčasový hit She Moves (Far Away). Ten ich preslávil tak v Nemecku, ako aj v ďalších krajinách západnej Európy. Za 150.000 predaných singlov získali na nemeckom trhu zlatú platňu. Graham Candy bodoval aj s vlastnou tvorbou, jeho EP Holding Up Balloons sa predávalo aj v Británii. V máji 2016 vydal debutový album Plan A. Grahama poznajú z vystúpení českí aj slovenskí fanúšikovia.



Pripravené je stanové mestečko s kompletným hygienickým servisom a občerstvením priamo v areáli. To bude otvorené v prvý deň festivalu vo štvrtok 26. júla už od ôsmej hodiny rannej a prevádzka v ňom končí v nedeľu 29. júla o 14-tej hodine. Keďže Sázavafest je radená medzi rodinné festivaly, pripravená bude aj Family Fun zóna, kde bude zábavný park plný atrakcií pre deti, medzi nimi skákací hrad, detská zóna pre najmenších, maľovanie na tvár, ale aj cukrová vata či ovocné miešané nápoje.