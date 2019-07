Sázavafest zvládol na výbornú aj tretí festivalový deň

Večerný program záverečného dňa štartovala Jana Kirschner, ktorá patrí k popredným osobnostiam slovenskej hudobnej scény a poznajú ju aj fanúšikovia v Českej republike.

Světlá nad Sázavou 28. júla (TASR) – Světlá nad Sázavou, mestečko na Vysočine, žije od štvrtka (25. 7.) hudbou. Fanúšikovia českej aj slovenskej hudobnej scény si dali rande na 19. ročníku festivalu Sázavafest. V sobotu, tretí festivalový deň (27. 7.), prišlo vytúžené ochladenie aj s príjemným dažďom. Žiadne ochladenie sa však netýkalo koncertných pódií, tie fungovali na plné obrátky.



Spevák a skladateľ Pavel Callta (1989) spieva od pätnástich, začínal so swingovou kapelou. Hudobnú dráhu začínal rodák z Českej Lípy s kapelami Unity a Sweaper. Hudbe sa profesionálne venuje od roku 2012, prvými singlami boli Ve hvězdách a Naštěstí. V júni 2015 vydal debutový album Momenty, ktorý mu pokrstila Lucie Bílá. V novembri 2018 vydal druhý album Součást. Najnovšou je skladba Nechat vítr vát, nahrávka s Martou Jandovou z apríla 2019. Známe sú jeho skladby Ve hvězdách, Naštěstí, Terapeut, Zrzka, Propojeni, Tak promiň, Píšem si svůj sen či Nezapomeň.



Zo Šumperka je formácia O5 a Radeček, na scéne je od roku 1994 a dodnes hrá v nezmenenej zostave. Ich tvorba má záber od folku cez folk rock až k rocku. V januári 2003 vydali debutový album Na pokraji slávy. Dnes ich majú na konte päť, piaty Pozdrav z Opičích hor vyšiel v septembri 2012. V roku 2016 nahrali s Máriou Čírovou duet Vloupám se. Fanúšikovia sa zabávali pri pesničkách Praha, Lovení z rovnomenného filmu, Máš mě na svědomí, Sex ve sprše či Zůstaň, kde za Kláru Vytiskovú zaskočila diváčka Lenka, ktorá nabrala odvahu prísť na pódium.



Úspech hlavne u mladého publika mal Marek Ztracený (1985). Tento spevák a skladateľ vyštudoval klavír a skladbu na Ježkovom konzervatóriu v Prahe, oslovila ho však rocková hudba. Vystúpil ako predskokan na pražskom koncerte americkej hviezdy, speváčky Beyoncé. V októbri 2008 vydal debutový album Ztrácíš, vďaka ktorému sa stal v ankete Český slávik Objavom roka 2008. Vydal päť štúdiových albumov, piaty Vlastní svět vyšiel v júni 2018. V decembri 2018 vyšlo CD a DVD so záznamom koncertu 10 let od Ztrácíš. Fanúšikovia sa zabávali pri pesničkách Minulost, Vlastní svět, Povolání syn, O pravdě, 100 let, Sex s ex, To se mi líbí, Dvě láhve vína, Káva a sex, Levná instituce či známy hit Ztrácíš.



Večerný program záverečného dňa štartovala Jana Kirschner, ktorá patrí k popredným osobnostiam slovenskej hudobnej scény a poznajú ju aj fanúšikovia v Českej republike. Speváčka, skladateľka aj textárka vydala v roku 1997 debutový album s názvom Jana Kirschner. Štyrikrát po sebe, v rokoch 1999 až 2003, vyhrala v ankete Slávik kategóriu speváčok. Úspešný bol druhý album V cudzom meste, vydaný v marci 2000, aj tretí Pelikán, vydaný v máji 2002. Na svojom konte má osem štúdiových albumov, tri kompilácie a koncertný album Živá z októbra 2017. Jana je skúsená koncertná interpretka, divákov si získala od začiatku piesňami Máj krásny máj, Okolo nás, Líška, Keby si bol môj, V cudzom meste, Miluješ nemiluješ, Divná, Sama, Na čiernom koni, Voda divoká, Modrá a Pokoj v duši. Špičkový výkon skúsenej speváčky mal veľký ohlas u divákov.



"Skončila sa súťaž Voice, je to za nami, začala sa letná sezóna. Zahrali sme niekoľko nádherných koncertov na Slovensku aj v Čechách. Zrušila som všetko, čo som mala, koniec septembra a začiatok októbra, teda celý október, mám mesiac a pol voľno, načo sa veľmi teším a idem robiť nové pesničky. Povedala som si, že už bolo dosť tohto starého materiálu, treba sa pustiť do prípravy nových vecí. Idem sa zavrieť do štúdia, teraz je ten čas. V akom šate budú pesničky, čo sa bude diať, to sa ešte uvidí," povedala pre TASR Jana Kirschner.



Z iného súdka je skupina Tři sestry s frontmanom a zakladateľom Lou Fanánkom Hagenom. Na scéne sú od roku 1985, v roku 1990 vydali prvý album Na Kovárně to je nářez. Do dnešných dní majú na svojom konte viac ako dve desiatky vydaných albumov a kompilácií, z najnovších sú to Líná hudba holý neštěstí z mája 2013, v máji 2015 vydali album Fernet Underground a v novembri 2018 štúdiovku Svobodu ředkvičkám. Fanúšikovia, ktorí zaplnili celý priestor pred pódiom, si zaspievali aj zaskákali pri skladbách Ta naše rytmika, Pijánofka, Kalhotky ze Lhotky, Háskov, Adamiti v Londýně, Kocovina, Válka s loky, Nechci do ústavu, Průša či Život je takovej.



Priestor na hlavnom pódiu dostala aj punková skupina Rybičky 48. Vznikli v Kutnej Hore pod pôvodným názvom Banánové Rybičky v roku 2002. V októbri a novembri 2005 nahrali prvé piesne Reality show, Sexuální akrobat a Wo-co-de. Vystupovali aj ako predskokani americkej skupiny Offspring. V roku 2006 vychádza debutový album Adios Embryos. Vydali šesť albumov, šiesty Pořád nás to baví vyšiel v novembri 2018. Z pódia zazneli skladby Emily, Vážené dámy, Magdaléna, Ženy, Retro vadžajna, Na první dojem, Chtěl jsem tím říct, Klasický pomalý song, Léto, Biolid 4K, Tohle je rock'n'roll, vy buzny, My ješte nejsme starý či Američan z Poličan.



Už po polnoci uzatváral trojdňový program na veľkom pódiu slovenský hip hoper Majk Spirit. V roku 2001 vznikla jeho prvá oficiálna skladba s názvom Poézia ulice. V novembri 2011 vydal svoj prvý sólový album s názvom Nový človek. Hosťoval na viacerých nahrávkach slovenských aj českých hip-hopových interpretov. V roku 2014 bol porotcom v súťaži Hlas Česko-Slovenska. Na konte má štyri sólové albumy, štvrtý Nie som tu náhodou vydal v novembri 2018. Všetci, ktorí ešte vládali, prišli s Majkom stráviť prvú hodinu nového dňa.