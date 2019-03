Scorpions sa vracajú na Slovensko, v Bratislave ponúknu najväčšie hity

Dramaturgiou koncertu sľubuje veľký hudobný aj vizuálny zážitok. Za sprievodu mohutného spevu publika formácia zahrá tvrdý rock, ale aj povestné balady.

Bratislava 13. marca (TASR) – Nemecká rocková kapela Scorpions strávi rok 2019 na cestách, letnú časť Crazy World Tour začne 14. júna v španielskej Fuengirole. Neobíde ani slovenskú metropolu, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu sa predstaví 20. novembra. TASR o tom informovala PR manažérka Janka Marczellová.



O tom, že sa posledný koncert a naše publikum v Košiciach páčili aj Škorpiónom, svedčí fakt, že sa rockeri na Slovensku predstavia opäť. Fanúšikom ponúknu prierez svojej vyše 50-ročnej hudobnej kariéry. Návštevníci podujatia sa i tentoraz môžu tešiť na megašou. Kapela je známa veľkou produkciou. Dramaturgiou koncertu sľubuje veľký hudobný aj vizuálny zážitok. Za sprievodu mohutného spevu publika formácia zahrá tvrdý rock, ale aj povestné balady. Rockovú atmosféru umocnia veľkoplošné LED steny aj špeciálne efekty. V najväčšej slovenskej hokejovej aréne v novembri tohto roku zaznejú hity Rock You Like a Hurricane, Still Loving You, Send Me an Angel či Wind of Change.



Pôvodom nemecká kapela má na svojom konte 100 miliónov predaných albumov. Rockeri sa počas svojho vyše 50-ročného pôsobenia predstavili vo viac ako 80 krajinách sveta. Aj keď v hudobných vodách patria medzi jedných z najdlhšie pôsobiacich interpretov, milovníkov tvrdej muziky vedia svojou live šou dostať do varu. Skupina hrá v aktuálnom zložení Rudolf Schenker (gitara), Klaus Meine (spev, rytmická gitara), Matthias Jabs (sólová gitara), Pawel Maciwoda (basgitara) a Mikkey Dee (bicie). Vstupenky na tento koncert prídu do predaja od štvrtka 14. marca.



Scorpions na Slovensku koncertovali štyrikrát, 16. júna 2007 na štadióne Artmedie v Bratislave, 23. apríla 2009 v Košiciach, 4. júna 2011 v Bratislave a 2. marca 2016 v košickej Steel aréne.