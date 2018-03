Múzeum holokaustu v Seredi predstavuje tajnú poľskú organizáciu Żegota

Organizáciu tvorili z veľkej väčšiny demokratickí a katolícki aktivisti, ktorí nesúhlasili so zverstvami páchanými na Židoch.

Sereď 27. marca (TASR) – V Múzeu holokaustu v Seredi je aktuálne inštalovaná výstava o činnosti organizácie Żegota – Rada pomoci Židom, ktorá pomáhala v Nemcami okupovanom Poľsku zachraňovať životy prenasledovaných. Tajná organizácia zachránila podľa odhadov až polovicu tých, ktorí holokaust v krajine prežili. Výstava vznikla v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave a potrvá do konca júna.



Organizáciu Żegota založila v decembri 1942 poľská exilová vláda a Poľsko bolo jedinou krajinou v okupovanej Európe, ktoré niečo podobné zriadilo. Żegota bola pokračovaním skoršej tajnej organizácie pod názvom Provizórny výbor pomoci Židom, ktorú založili Žofia Kossak-Szczucka a Wanda Krahelska-Filipowicz. Organizáciu tvorili z veľkej väčšiny demokratickí a katolícki aktivisti, ktorí nesúhlasili so zverstvami páchanými na Židoch.



Vo veľmi krátkom čase už mala organizácia 180 dobrovoľníkov, ktorí riskovali svoje životy za záchranu svojich blížnych. Odhaduje sa, že Żegota pomohla zachrániť okolo 12.000 Židov v Nemcami okupovanom Poľsku. Asi najznámejšou postavou Żegoty aj na Slovensku je Irena Sendlerowa, rodená Krzyżanowska, poľská katolícka sociálna pracovníčka, jedna z významných osobností poľského protinacistického odboja. Pod krycím menom Jolanta zorganizovala záchranu asi 2500 židovských detí, z ktorých mnohé osobne vyviedla z varšavského geta. Zatklo ju gestapo, mučili ju, no neprehovorila. Bola odsúdená na trest smrti, ale s pomocou Żegoty poprave unikla a ďalej pracovala v odboji. Na znak vďaky za svoje činy jej udelili občianstvo v Izraeli, ktoré sa nežidom udeľuje len mimoriadne.



"Hrdinstvo týchto ľudí sa pre nás nikdy nesmie stať samozrejmosťou a ich činy si musíme stále pripomínať. Poľsko si nesmierne váži odvahu všetkých svojich obyvateľov, ktorí nasadili vlastné životy za záchranu svojich blížnych. Preto sa 24. marec stáva v Poľsku Dňom spravodlivých," uviedol riaditeľ Poľského inštitútu Jacek Gajewski. Tradíciu oceňovania spravodlivých založil hlavný izraelský pamätník obetí a hrdinov holokaustu v Jeruzaleme Jad va-šem. Svoje čestné miesto v ňom majú všetci členovia a pomocníci organizácie Żegota.