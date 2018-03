Shylock Milana Kňažka bude hosťovať v Užhorode, Bruseli a Luxemburgu

Súčasťou programu sú aj diskusie, stretnutia so zástupcami diplomatického zboru, študentmi a krajanmi.

Bratislava 14. marca (TASR) - Monodráma Shylock Milana Kňažka bude v najbližších dňoch hosťovať v Užhorode, Bruseli a Luxemburgu. Úspešnú inscenáciu o antisemitizme a prehnanej politickej korektnosti odohrá pražské Divadlo Na Jezerce pri príležitosti pripomenutia si 100. výročia vzniku Československa. Súčasťou programu sú aj diskusie, stretnutia so zástupcami diplomatického zboru, študentmi a krajanmi.



"Shylocka som od premiéry hral už vyše štyridsaťkrát, z toho viac ako tretinu predstavení sme uviedli mimo Prahy. To, že je o hru taký záujem, znamená, že je stále aktuálna. A to nie len u nás, v kontexte našich spoločensko-politických udalostí, ale aj v iných krajinách, jej téma je dnes mimoriadne zrozumiteľná aj v zahraničí," povedal Kňažko, ktorý vlani za rolu v hre kanadského dramatika Marka Leiren-Younga v réžii Radka Balaša získal Cenu Thálie. Stal sa tak vo viac ako 20-ročnej histórii najvyššieho divadelného ocenenia v Česku jediným slovenským laureátom v kategórii činohra. Na Cenu Thálie bol nominovaný aj pred desiatimi rokmi za rolu Picassa z rovnomennej inscenácie pražského Divadla Ungelt.



V Užhorode uvedú inscenáciu Shylock v Divadle Bavka v piatok 16. marca v rámci Českých a slovenských dní v Zakarpatsku. V utorok 10. apríla uvedie monodrámu divadlo Marni v Bruseli a o deň neskôr (11. 4.) čaká Milana Kňažka vystúpenie v Luxemburgu.



