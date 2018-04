Sima Martausová a Martin Harich nahrali dueto Spojiť sily

K spolupráci dvojicu inšpiroval benefičný športový projekt Parasport24 Tour, ktorý obaja každoročne podporujú svojou účasťou.

Bratislava 24. apríla (TASR) – Spevácka dvojica Sima Martausová a Martin Harich prichádza s novým duetom Spojiť sily. K pesničke nakrútili aj videoklip. K spolupráci ju inšpiroval benefičný športový projekt Parasport24 Tour, ktorý obaja každoročne podporujú svojou účasťou.







Sima, inšpirovaná atmosférou a silnými životnými príbehmi, napísala počas jednej z cyklistík pieseň Spojiť sily, ktorú sa rozhodla venovať svojim novým priateľom, hendikepovaným športovcom, ktorých na podujatí spoznala.



"Pesničku Spojiť sily som zložila po svojej prvej cyklistike s ľuďmi z Parasportu, ktorí mi veľmi prirástli k srdcu. Keď som prišla domov, uvedomila som si, aké je krásne, ako si môžu hendikepovaní a zdraví navzájom pomáhať. Radosť z maličkostí a ich pohľad na život učí nás zdravých, aby sme si vážili to, čo máme a tešili sa už len z toho, že sme. Pesnička Spojiť sily je vyjadrením toho, ako ma napĺňa radosťou vedomie, že keď spojíme sily, môžeme dokázať krásne veci a život je krajší. Pri mojej druhej cyklistike, v rámci ktorej už bol bicyklovať aj Maťko Harich, mi napadlo, že táto pieseň by veľmi pekne znela ako dueto. Preto sme ju jeden večer skúsili nacvičiť ako spoločný song a musím sa priznať, že odkedy sme z nej urobili dueto, páči sa mi tá pieseň ešte viac," uviedla pre médiá Sima.



Podľa jej slov svoje čaro malo aj samotné nahrávanie piesne. "Bolo to pre mňa veľmi výnimočné. Nahrávali sme u Maťka na chatke pri Prahe, kde žije. Zatiaľ čo finálna podoba piesne sa zrodila v Česku, videoklip k nej sme nakrútili na Slovensku, konkrétne vo Svätom Jure, réžie sa ujal Rajmund Petrík."



Keďže s výsledkom sú obaja viac ako spokojní, rozhodli sa napokon vydať ju ako oficiálny singel. "Povedali sme si, že by bola škoda, nevydať to ako dueto, lebo si za tým obaja stojíme a to, čo tam spievame, aj naozaj cítime. Som rád, že sme to do roka a do dňa stihli a že na najbližšej cyklistike si to už budú môcť všetci spievať spolu s nami," dodal Martin.



"Prácu možno oceniť viacerými spôsobmi, no zložiť o tom pieseň s takými silnými slovami a naspievať takými skvelými spevákmi, akými sú Sima a Martin, je pre mňa veľká vec, ktorú si nesmierne vážim a cením. Aj takýmto gestom sa mi potvrdzuje, že k práci, ktorú robím pre ľudí s hendikepom, vyberám tých správnych, lebo keď chcete robiť dobré veci, musíte ich robiť s dobrými ľuďmi," doplnil Miroslav Buľovský, zakladateľ občianskeho združenia Parasport24 a organizátor podujatia Parasport24 Tour.