Sinológ: V čínštine je množstvo navzájom nezrozumiteľných dialektov

Ešte v polovici 90. rokoch 20. storočia spôsobovalo používanie čínskeho znakového písma na počítači pomerne veľké problémy.

Bratislava 27. apríla (TASR) – Moderná čínština je jazykom s najväčším počtom hovoriacich na svete. Toto tvrdenie platí za predpokladu, že hovoríme o jednotnom spisovnom jazyku, ktorý sa používa v Čínskej ľudovej republike (ČĽR). Pre TASR to v rozhovore povedal sinológ Ľuboš Gajdoš z Katedry východoázijských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave.



Ak sa však pozrieme na problematiku zo širšieho uhla pohľadu a zoberieme do úvahy reálnu jazykovú situáciu v ČĽR, musíme konštatovať, že situácia nie je taká jednoznačná, pokračoval sinológ. V čínštine totiž existuje veľké množstvo tzv. dialektov, ktoré sú si navzájom nezrozumiteľné. To môže vyústiť do situácie, keď si napríklad hovoriaci z oblasti južných dialektov nerozumie s hovoriacimi zo severných, ale ani južných provincií. To platí, samozrejme za predpokladu, že obaja hovoria svojimi dialektmi.



Ako Gajdoš ďalej priblížil, v súčasnosti prevláda radenie čínskych znakov do riadkov zľava doprava (podobne ako v slovenčine), ale v minulosti boli znaky usporiadané do stĺpcov (zhora dole), sprava doľava. Z nášho pohľadu sa teda kniha otvárala vzadu.



Ešte v polovici 90. rokoch 20. storočia spôsobovalo používanie čínskeho znakového písma na počítači pomerne veľké problémy. V súčasnosti je používanie znakového písma na počítači alebo mobile bezproblémové, vysvetlil sinológ.



Pri porovnávaní života, napríklad na Slovensku a v ČĽR, je podľa neho potrebné rozlišovať medzi mestskou a vidieckou populáciou v Číne. Sú to dva diametrálne odlišné svety. V minulosti, v polovici 90. rokov 20. storočia, bol napríklad priemerný plat robotníka v priemysle omnoho nižší ako na Slovensku. V súčasnosti je už priemerná mzda v rovnakej pozícii v mnohých oblastiach ČĽR vyššia ako na Slovensku. "Môžem povedať, že za 20 rokov sa úroveň príjmov mestského obyvateľstva značne zvýšila a Čína už nie je primárne vyhľadávanou destináciou zahraničného kapitálu pre svoju lacnú pracovnú silu. Tú by ste na Slovensku získali pravdepodobne lacnejšie," konštatoval Gajdoš.