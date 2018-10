Skladateľ John Williams zrušil pre chorobu koncerty vo Viedni

Williams mal vystúpiť s Londýnskym symfonickým. Skladateľa nahradí Dirk Brossé, ktorý bude dirigovať Williamsove kompozície z filmov ako E.T. mimozemšťan, Hviezdne vojny, Harry Potter či Čeľuste.

Londýn 24. októbra (TASR) - Americký skladateľ filmovej hudby John Williams zrušil pre náhlu chorobu svoju účasť na nadchádzajúcich koncertoch v Londýne, ktoré mal dirigovať. Informovala o tom v stredu stanica BBC.



Williams mal v piatok vystúpiť s Londýnskym symfonickým orchestrom v Royal Albert Hall. Skladateľa nahradí belgický dirigent Dirk Brossé, ktorý bude dirigovať Williamsove kompozície z filmov ako E.T. mimozemšťan, Hviezdne vojny, Harry Potter či Čeľuste. Brossé sa už v rokoch 2009-2011 zúčastnil na Williamsovom koncertnom turné s názvom Star Wars: In Concert.



Bližšie informácie o Williamsovej chorobe nie sú známe. Jeho manažér uviedol: "Johnovi je veľmi ľúto, že mu choroba zabránila v piatok dirigovať koncert. Je však vďačný, že ho na pódiu nahradí jeho priateľ, maestro Dirk Brossé."



"Veľmi si praje, aby mohol byť so všetkými. Vedomie, že 5000 jeho priateľov bude spolu oslavovať jeho hudbu, je preňho veľkou vzpruhou pri zotavovaní. Každému praje príjemný hudobný večer," dodal Williamsov manažér.



Skladateľ mal 3. a 4. novembra vo Viedni dirigovať aj Viedenských filharmonikov, tieto koncerty však boli zrušené.