SkRAT chystá premiéru predstavenia Smrťá žiťá (Posledný majáles)

Tak ako všetky ostatné predstavenia, ktoré má SkRAT v repertoári, aj toto vznikalo metódou kolektívnej tvorby.

Bratislava 24. mája (TASR) - Premiéru nového predstavenia Smrťá žiťá (Posledný majáles) chystá bratislavské divadlo SkRAT. Koľko smrti dokáže prežiť jeden človek? Koľko života je v každej smrti? Čo ostáva hercom, keď takmer každý dnes hrá? Je to ich smrť? To sú otázky, ktoré si kladú postavy v predstavení, v ktorom si herci a tvorcovia prizvali na spoluprácu chorvátskeho hudobníka Tomislava Koprivčevića.



Inscenácia približuje život a smrť ako ju vnímajú a prežívajú samotní herci - tvorcovia, ktorí sú zároveň rodičmi, pracujúcimi, mužmi či ženami. Tak ako všetky ostatné predstavenia, ktoré má SkRAT v repertoári, aj toto vznikalo metódou kolektívnej tvorby. "Kolektívna autorská tvorba nám umožňuje dostávať sa do situácií, v ktorých každý reaguje inak a dovoľuje pohrávať sa s rôznymi myšlienkami a fantáziami. Prežívať, vciťovať sa, odcudzovať, zabávať sa, hádať sa, závidieť, povzbudzovať sa, obdivovať i plakať. Byť k sebe úprimní či pretvarovať sa. Niečo medzi spaním, kráčaním, státím, behom a bicyklovaním. Všetko, čo patrí k obsahu života. Niečo prirodzené, ale zároveň vždy prekvapujúce. Niečo medzi prvým nádychom a posledným výdychom. Jednoducho život a istá smrť," približuje predstavenie jedna z autoriek a herečiek Lucia Fričová.



Novým elementom je v tomto prípade spolupráca s chorvátskym hudobníkom žijúcim na Slovensku Tomislavom Koprivčevićom, ktorý slovenskú realitu prirodzene vníma odlišne, ako "skraťáci" narodení na Slovensku. "Spolupráca s Tomom bola prirodzená a zároveň nadprirodzená ako život sám. Na Slovensko prišiel za láskou, kvôli ktorej sa rozhodol opustiť rodnú krajinu a zmeniť zamestnanie. Aj umenie robí z lásky, inak by nás v Skrate nevydržal tak dlho učiť hrať na trúbky," hovorí s úsmevom o stretnutí s umelcom Fričová.



Tomislav Koprivčević v inscenácii nielen hrá, ale spolu s hercami vytvoril aj hudobnú stránku nového predstavenia. "Spoluprácou s ním sa do inscenácie vniesol tematický prvok, že 'cudzie' oživuje a obohacuje uzavreté society, a tie society sa vďaka tomu môžu posunúť niekam inam a niečo nové sa pokúsiť naučiť," dodáva ďalšia z autoriek a herečiek Inge Hrubaničová.



Koprivčević žije na Slovensku štyri a pol roka a divadlo SkRAT spoznal vďaka autorovi a hercovi Milanovi Chalmovskému, s ktorým spolupracujú ako klauni pre OZ Červený nos. V Chorvátsku pracoval v Národnom divadle v Rijeke ako prvý trombón v orchestri a spolu s bratom vytvoril hudbu k niekoľkým predstaveniam. "Chýbalo mi tam naozajstné divadlo, kde herci 'idú s kožou na trh'. Mal som šťastie, že som spoznal divadlo SkRAT a hneď som vedel, že s nimi chcem spolupracovať. Ich proces tvorby je pre mňa veľmi zaujímavý. Baví ma to, ako sa spoločne tvorí a ako vznikajú situácie, ktoré potom použijeme v inscenácii. Moji noví kolegovia sú fantastickí a sú to veľmi inteligentní a vtipní ľudia," komentoval Tomislav spoluprácu.



Text inscenácie je selekciou z asi 150 strán prepísaných improvizácií, ktoré pripravila s kolektívom Inge Hrubaničová. "Témou je kolobeh života a množstvo jeho drobných častí, ktoré majú svoju dôležitosť. Alebo ju naopak vôbec nemajú," TASR informovala za tvorcov Lenka Bednárová.



Premiéra sa uskutoční v stredu 29. mája v bratislavskom A4 - priestore súčasnej kultúry.