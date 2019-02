Skupina Akustika si získala sympatie mladého bratislavského publika

V playliste prevládali skladby z aktuálneho albumu Zastavme svet, ktorý kapele priniesol úspech aj v podobe nominácie na ocenenie Rádiohlavy 2018.

Bratislava 16. februára (TASR) – Mladá prešovská kapela Akustika je na scéne šesť rokov a rovnako šesť rokov jej trvalo, kým sa vybrala na prvé slovenské a české klubové turné. Slovenskú časť Zastavme svet Tour 2019 začala 11. januára doma v Prešove, po Košiciach, Žiline, Tatranskej Lomnici a Nitre bola jej zastávkou v piatok večer (15. 2.) Bratislava.



V playliste prevládali skladby z aktuálneho albumu Zastavme svet, ktorý kapele priniesol úspech aj v podobe nominácie na ocenenie Rádiohlavy 2018 v kategórii Debut roka. Deväťčlenná partia muzikantov, z ktorých dobrá polovica sa snaží svoju vizáž prispôsobiť štýlu originálnych jamajských rastamanov, začala songom Na miestach plných krás, ďalšími boli Ako sa máš, Kvet, I'm Rastaman, Better Day, Sofia, Pridaj sa k nám, Slovenský raj, Veľa sily, Hudbu hraj, Jóóój, Zastavme svet. Tancujúca mládež v zaplnenom Kulturák klube si vytlieskala a vytancovala dva prídavky v podobe piesní Haló a Svetlo. Reggae a ska s prvkami rapu v ich podaní, podporené výbornou rytmikou a dychovým triom, nenechá v pokoji žiadneho z fanúšikov. Napriek početnosti sa kapela pohodlne pomestila aj na menšie pódium klubu.







"Od vydania albumu máme stále lepšie a lepšie dni, celé turné pokračuje v znamení toho, ako nás fanúšikovia podporovali v lete na festivaloch, kde sme im náš nový album predstavili. To nás motivovalo vylepšiť im dni nielen v lete, keď si každý užíva festivaly či koncerty, ale hlavne im priniesť kus dobrej nálady k nim do rodného mesta. Chceme im spraviť lepší deň, preniesť ich na chvíľu do leta v rytme reggae a piesní Akustiky a pripomenúť im letnú pohodu. Teší nás, že na všetkých zastávkach turné nás výborne prijali, všetky koncerty, vrátane toho bratislavského, mali parádnu atmosféru," povedal pre TASR člen kapely Peter Kovo Kovalčík.







Fanúšikovia zaregistrovali túto formáciu ako N3O Akustika v roku 2012. Pod týmto názvom vydala v októbri 2014 aj debutový album Vnímaj to svetlo. Po jeho vydaní sa dostala do širšej nominácie na Debut roka v ankete Rádia_FM Radio Head Awards 2014. Po letnej festivalovej sezóne 2016 sa v kapele udiali personálne zmeny, ktoré vyústili do zmeny názvu kapely z pôvodného N3O Akustika na Akustika. V roku 2016 vydala singel Pridaj sa k nám, ktorý sa dostal do väčšiny slovenských rádií. Na pódiu zaujala bezprostrednosťou, ktorou si hneď dokáže získať sympatie divákov. V júni 2018 vydala album Zastavme svet. Predstavila ho na letných festivaloch, medzi nimi na Pohode či Cibula Feste. Jej štýl je zmesou karibskej hudby, slovenského folklóru až po world music. Za sebou má tiež viacnásobné letné Street Tour po Slovensku aj v zahraničí. Kapela, ktorá sa aj s nástrojmi a zvukovým aparátom pomestí do dvoch dodávok, má najbližšiu koncertnú zastávku v sobotu 16. februára v Trnave, v marci ju ešte čaká Banská Bystrica a potom Prešov, kde otváracím koncertom celé turné odštartovala.