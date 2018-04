Elán odohrá tri open air koncerty a odštartuje turné k päťdesiatinám

Hneď prvý z trojice koncertov v Banskej Bystrici bude výnimočný tým, že Elán do mesta príde 28. augusta osláviť spomienku na Slovenské národné povstanie.

Bratislava 3. apríla (TASR) - Najpopulárnejšia slovenská kapela Elán bude síce oslavovať 50 rokov na scéne až na jesennom turné, ešte predtým však muzikanti okolo Joža Ráža pripravia fanúšikom tri veľkolepé koncerty pod holým nebom. Na konci leta sa s programom Elán Open Air 50 rokov zastavia v Banskej Bystrici (28.8.), Prešove (8.9.) a Myjave (15.9.). Koncerty budú odlišné od pripravovaného halového turné.



„Všetky tri akcie nadväzujú na veľmi úspešné minuloročné Open Air turné, ktoré vypredávalo amfiteátre po celom Slovensku. Takže podľa skúseností počítame s tým, že to bude spontánne a s neopakovateľnou atmosférou. Na týchto troch špeciálnych ‘open airoch’ bude samozrejme program k 50. výročiu skupiny, avšak je možné, že repertoárovo sa bude kozmeticky líšiť od halových koncertov. Koncerty pod šírym nebom majú inú atmosféru ako v halách, a tak sa necháme všetci prekvapiť, s čím Elán príde," uviedol pre médiá promotér Jiří Vymislický.



Hneď prvý z trojice koncertov v Banskej Bystrici bude výnimočný tým, že Elán do mesta príde 28. augusta osláviť spomienku na Slovenské národné povstanie. „Kapela do Banskej Bystrice dorazí dokonca po 22 rokoch od posledného vystúpenia. Podobné to bude aj v Prešove, kde Eláni takisto nehrali 22 rokov. V Myjavskom amfiteátri Trnovce skupina naposledy vystúpila v roku 2007, kde celý areál beznádejne vypredala. Počítame s tým, že tento rok to nebude iné, pretože amfiteáter je v nádhernej lokalite uprostred lesa s rozprávkovou krajinou," dodáva Vymislický.



Kapela už minulý rok oznámila, že frontman Jožo Ráž po poslednom koncerte tohtoročnej výpravnej šnúry k päťdesiatinám skupinu opustí. Nevylučuje, že sa raz za čas s muzikantmi niekde výnimočne objaví, ale ďalšie turné alebo nahrávanie úplne vylučuje.



„Končím, pretože chcem. Tentokrát som rozhodnutý a nenechám sa prehovoriť. Nie som unavený a publikum milujem, ale viem, že končím a hotovo. Seknúť s kariérou treba vtedy, keď vás ľudia žerú. Keď ich už nebudete zaujímať, je neskoro," hovorí Jožo Raž.



Skupina Elán vznikla v roku 1968. Vydala 14 štúdiových albumov, 5 anglických nahrávok a tiež niekoľko kompilácií, za predaje ktorých získala neuveriteľných 25 platinových platní. Koncert Elánu na pražskej Letnej si nenechalo ujsť 80.000 fanúšikov, v roku 2007 vypredali aj slávnu Carnegie Hall v New Yorku. Piliermi kapely sú Jožo Ráž (spev, basová gitara), Jano Baláž (spev, gitary) a Vašo Patejdl (klávesy, spev), ktorí spoločne skladajú piesne. V súčasnosti s nimi skupinu Elán tvoria ešte Peter Farnbauer (gitara, spev), Ľubo Horňák (klávesy), Števo Bugala (bicie), Richard Šimurka (saxofón), Martin Haas (trombón) a Samuel Šimek (trúbka).



Predpredaj vstupeniek prebieha v sieti tickteportal.sk. TASR informoval Roman Helcl, PR manažér agentúry BrainZone.