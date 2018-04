VIDEO: Skupina Elán prichádza s novinkou Ľúbim ťa

Autorom hudby aj textu novej skladby je Pavol Jursa.

Bratislava 30. apríla (TASR) – Skupina Elán predstavila novú skladbu s názvom Ľúbim ťa. Premiéru mala v sobotu večer (28.4.) v priamom prenose súťaže Miss Slovensko 2018 a dnes začína rotovať aj v rádiovom éteri. Pieseň je pilotným singlom pripravovaného nového albumu skupiny, ktorý by mal uzrieť svetlo hudobného sveta ešte na jeseň k jubilejnému turné.



Autorom hudby aj textu novej skladby je Pavol Jursa. „Už sme predsa len trošku iní, trošku múdrejší, ak nepoviem že trošku starší, ale rovnako vrúcni. Každý autor hovorí trocha aj o sebe, ja vždy aj o svojich spolupracovníkoch a chalanoch. Poznám ich príbehy a každý z nich má dosť spoločné s láskou, tak som si povedal, hoci je to na oko už klišé, ale predsa len, prečo by sme sa k tomu naposledy, alebo na sklonku našej kariéry nevrátili,“ uviedol k téme novej pesničky pre TASR jej autor.



„Je to pesnička, ktorú venujeme nášmu publiku, hovorím v nej, že ľúbim ťa,“ dodal krátko Jožo Ráž.



Textár a skladateľ Pavol Jursa spolupracoval so skupinou Elán už pri prvej LP platni Ôsmy svetadiel, ktorá vyšla v októbri 1981. Prispel na ňu šiestimi textami, medzi nimi Bláznivé hry, Čakám ťa láska, Mám chuť na niečo chladené, Ja viem, či Ona je dokonalá. Na zatiaľ poslednom albume Živých nás nedostanú z októbra 2014 zložil a otextoval titulnú pieseň aj skladbu Uletený deň.







Elán oslávi 50 rokov na scéne a oslávi ich veľkolepo v podobe Elán 50 rokov Tour. V prvej časti odohrá tri open air koncerty na amfiteátroch v Banskej Bystrici (28.8.), Prešove (8.9.) a Myjave (15.9.).



V druhej časti pripravuje od októbra desiatku koncertov v športových halách. Začnú 12. októbra v Ostrave, ďalšími mestami budú Hradec Králové (18.10.), Brno (20.10.), Bratislava (26.10.), Žilina (9.11.), Zvolen (16.11.), Košice (23.11.), Trenčín (30.11.), Ústí nad Labem (18.12.) a Praha (20.12.).



„Fakt je ten, že budeme oslavovať 50. výročie, bude to veľká oslava, veľké koncerty, máme taký slávnostný rok. Program bude rovnaký na amfiteátroch aj v halách, akurát to bude technicky prispôsobené, myslím plátna, svetlá, projekcie a podobne. Robíme ale nový program, bude to taká chronologická spomienka na všetky naše obdobia, takže myslím, že to bude zaujímavé,“ doplnil pre TASR Vašo Patejdl.