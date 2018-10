VIDEO: Gladiator predstavil novú skladbu, album vyjde na Štedrý večer

Ku skladbe Keď som s ňou skupina pripravila aj nový videoklip, ktorého režisérom je Laco Rychtárik.

Bratislava 18. októbra (TASR) – Novinka s názvom Keď som s ňou je prvým oficiálnym singlom z nového albumu skupiny Gladiator, ktorý vyjde ma Štedrý deň 24. decembra. Autorom hudby aj textu je Georgio Babulic. TASR informovala PR manažérka Andrea Čurná.



Už v minulosti napísal Georgio Babulic svojej manželke Martine skladbu, napríklad tesne pred jej narodeninami, keď nevedel, aký darček jej dať. „Vtedy som zavolal kamarátovi do štúdia a nahral som jej skladbu. Bol to veľmi netradičný darček, torta a pesnička,“ uviedol Georgio. „V pesničke Keď som s ňou som vyjadril svoje pocity, ktoré mám a každý deň sa presviedčam, že je to tak. Je to moja celoživotná múza. Odkedy ju počula, tak mi občas napíše, že ma ľúbi, pretože som jej napísal peknú pesničku,“ dodal.



Ku skladbe Keď som s ňou skupina pripravila aj nový videoklip, ktorého režisérom je Laco Rychtárik. „Osudovú ženu vo videoklipe zahrala Zuzana Onderišinová a spolu s Mikom stvárnili príbeh dvojice, ktorý sa začína spoločnou cestou v aute. V prvej časti klipu teda vidíme to krásne, čo k úvodu každej lásky patrí,“ priblížil dejovú líniu režisér a dodal: „No v skutočnom živote prídu aj otrasy, niekedy menšie a niekedy väčšie. Miko so Zuzkou havarujú, a ako to dopadne, si fanúšikovia môžu pozrieť vo videoklipe“.







Novinka je prvým oficiálnym singlom zo 14. radového albumu, ktorý vyjde v netradičnom dátume na Štedrý deň 24. decembra „Dátum vydania sme zvolili z viacerých dôvodov. Jednak v tomto termíne ešte nikto nevydal, aspoň podľa našich vedomostí, album a zároveň na albume bude aj naša prvá vianočná skladba, ktorú v týchto dňoch nahrávame,“ povedal frontman skupiny Miko Hladký. Vianočnú skladbu dokončuje skupina spolu s detským zborom a Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu.



Na albume s názvom Deň, čo mal dávno prísť sa objavia aj skladby, ktoré Gladiator vydal ako single od roku 2014, keď vyšiel zatiaľ ich posledný štúdiový album 13. Okrem singla Keď som s ňou, vianočnej skladby a ďalších noviniek si teda fanúšikovia na albume nájdu aj skladby Milióny ciest či Zhora dole.