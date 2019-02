Skupina Hex boduje v slovenskom éteri so skladbou Srdce

Pieseň pochádza z albumu Tebe, ktorý získal za predaj zlatú platňu.

Bratislava 17. februára (TASR) – V slovenskom éteri úspešne rotuje skladba Srdce od skupiny Hex. V rebríčku Sk éter, ktorý pre Slovenskú Republiku zostavuje Česká národná skupina Medzinárodnej federácie fonografického priemyslu IFPI podľa hraností slovenských rozhlasových staníc, je druhou najhranejšou slovenskou skladbou. Fanúšikovia ju nájdu na albume Tebe, jej autormi sú Peter Ďuďo Dudák a Martin Fefe Žúži.



„Sme nesmierne radi, že sa poslucháčom páči ďalšia tvár skupiny Hex a že pesnička Srdce patri medzi najhranejšie skladby v slovenskom éteri. To potvrdzuje, že Ďuďo s Fefem majú talent napísať silné pesničky. Pre mňa je to jedna z najobľúbenejších piesní zo zatiaľ posledného albumu Tebe, či už po hudobnej, alebo textovej stránke,“ uviedol pre médiá Tomáš Yxo Dohňanský.



Skladba Srdce pochádza z albumu, ktorý získal za predaj zlatú platňu. Klip k skladbe nakrúcali Hex vo svojom štúdiu v Petržalke. Vznikol za jeden deň a postprodukcia zabrala dva dni. Aby vynikla sila tejto skladby, zvolili si minimalistické poňatie, ktoré je len o hre svetla a o spevákovi kapely.



„Je to pieseň, pri ktorej som celkom dlho hľadal finálny tvar a melódie spevu. Charakterom je to skôr vážnejšia skladba, čo vychádza aj z textu. Ten rieši, že aj keď už v našom veku kopec vecí vnímame negatívne a len máločo nás prekvapí, naše srdce ešte stále bije, a stojí za to nebáť sa a žiť pokiaľ možno naplno,“ vysvetľuje autor hudby a spevák Peter „Ďuďo“ Dudák.







Skupina Hex si na svoje konto pripísala aj ďalšie úspechy. Za rok 2018 bola jednou z trojice interpretov nominovaných na ocenenie Krištáľové krídlo. Aktuálne postúpila do druhého kola nominácií na prestížne ocenenie v televíznej ankete OTO.



Skupina patrí medzi ikony slovenskej hudby. Vznikla v roku 1989 a tento rok oslávi 30 rokov na hudobnej scéne. Hrá v zložení Peter Ďuďo Dudák (spev, gitara, klávesy), Martin Fefe Žúži (gitara), Tomáš Yxo Dohňanský (basová gitara) a Tibor Tybyke Szabados (bicie). Na svojom konte majú pätnásť vydaných albumov a kompilácií s desiatkami hitov.