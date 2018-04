Skupina Hex ukončila bratislavským koncertom silné turné

Hosťom na turné bol stand-upista Ján Gordulič, ktorý na pesničkách skupiny vyrastal a v novembri 2010 uviedol do života ich album Ty a ja.

Bratislava 20. apríla (TASR) – Koncertom v bratislavskom Majestic Music Clube ukončila vo štvrtok (19.4.) večer skupina Hex turné Hex feat. Silné reči Tour, ktoré začalo 5. apríla v Prešove. Hosťom na turné bol stand-upista Ján Gordulič, ktorý na pesničkách skupiny vyrastal a v novembri 2010 uviedol do života ich album Ty a ja. Štvoricu muzikantov veľmi dobre pozná, a tak mohol koncert okoreniť rôznymi zážitkami a situáciami z histórie kapely.



Hexáci sú na hudobnej scéne už "skúsení fíci", na koncertoch vedia vytvoriť výbornú atmosféru a štvrtkový večer nebol výnimkou. Klub praskal vo švíkoch a skvelú náladu odštartoval krátky film zo začiatku 90. rokov, príjemný aj úsmevný bol pohľad na štvoricu chalanov s dlhými vlasmi.



Začali skladbou Madelaine, po nej to boli hity Beh, Každý deň je nedeľa, Ty a ja, pri ktorej sa na pódiu pridal ku kapele Lasky zo skupiny Para, Tam kde slnko spí, Indiánske leto, Ľahký song, Som on (Snežný pluh). Pri pesničke Maťo a Linda pozval Yxo na pódium päť mladých fanúšičiek, ktoré vytvorili zbor k tomuto songu. Ďalšími hitmi boli Život, V piatok podvečer a Keď sme sami. Pesničku Vetroň spolu s kapelou zaspieval Gordulič.



Ťažko "zbaliť aparatúru", keď preplnené hľadisko odspievalo skoro celý koncert. Odmenou bol prídavok v podobe hitu Nikdy nebolo lepšie a skladba Oteckovia z rovnomenného televízneho seriálu, keď sa k muzikantom pridal aj jeden z protagonistov seriálu Vladimír Kobielsky.



Hexáci nezabudli ani na nový album Tebe, ktorý vydali v novembri minulého roka, a v marci ho vydali aj v obľúbenej vinylovej verzii. Do playlistu zaradili päť piesní, boli nimi Dievčatá, Nezaspím, Ľahký song, Srdce a Náš deň je noc. Komu bolo málo, môže si najbližšie koncert zopakovať 6. mája na Bratislavskom majálese 2018, kde bude hrať aj Hex.



Hex sú dnes Peter "Ďuďo" Dudák, spev, gitara, klávesy, Martin "Fefe" Žúži, gitara, Tomáš "Yxo" Dohňanský, basová gitara, a Tibor "Tybyke" Szabados, bicie nástroje. V októbri 1992 vydali debutový album Ježiš Kristus nosí krátke nohavice. V septembri 1993 vyšiel druhý album Abrakadabra s hitom Letná láska a v decembri 1994 tretí s názvom Hex, z ktorého je hit 1, 2, 3 dobrý deň. Úspešný bol album Ultrapop vydaný v máji 1997 s hitmi Vetroň a Maťo a Linda.



Úspech im priniesol aj album Víkend vydaný v novembri 2002. Z neho sú hity V piatok podvečer, Michaela, Chvíľu áno, chvíľu nie. Úspech mal aj album Nikdy nebolo lepšie, ktorý vyšiel v máji 2006, z neho sú hity Život, Nikdy nebolo lepšie či Bratislavskí chalani. V novembri 2010 vychádza štúdiový album Ty a ja. V novembri 2013 vydali kompiláciu s názvom Všetko najlepšie. V novembri 2017 vydali nový štúdiový album s názvom Tebe.