VIDEO: Skupina Kryštof predstavuje nový singel Nesmím zapomenout

Bratislava 12. marca (TASR) — Už štvrtým singlom pripomína skupina Kryštof svoj veľmi úspešný výberový album 25, ktorým pred dvoma rokmi oslávili štvrť storočie na scéne. Po úspešnom rádiovom hite Zůstaň tu se mnou (Za sny), ktorý sa u nás už vyše roka drží na popredných priečkach hranosti a ďalších piesňach z albumu, prichádzajú so skladbou Nesmím zapomenout, ktorá je adresovaná všetkým matkám. TASR informovala PR manažérka Ľuba Svatá.



„Je to pieseň pre všetky mamy na svete a o trochu viac pre tie naše, ktoré nás vždy podporovali, ale tiež dokázali podrobiť kritike, keď to bolo potrebné. A všetky ich zásadné rady sme vložili do tejto piesne, ktorá je zároveň obrovským ďakujem,“ líči spevák Richard Krajčo.



Singel, ktorý vznikal v nahrávacích štúdiách v New Yorku v produkcii Ondřeja Fiedlera, sprevádza originálne poňaté lyric video. V ňom členovia kapely nechávajú fanúšikov nahliadnuť do svojich rodinných fotoalbumov. Na dobových čiernobielych snímkach môžu vidieť aj tváre tých, o ktorých sa v piesni spieva, teda matiek muzikantov.







Album 25 v roku 2017 zhrnulo všetky zásadné hity formácie z Havířova. Okrem dvadsaťjeden do tej doby známych piesní prinieslo aj štyri vtedajšie novinky. Na rad konečne prichádza posledná z nich.



Dvadsaťpäť rokov úspešného fungovania oslávila skupina taktiež dvoma vysnenými koncertmi na futbalovom štadióne Evžena Rošického v Prahe. V septembri 2017 na nich prilákala bezmála 70.000 fanúšikov. Záznam vyšiel minulý rok na jeseň na CD, DVD a Blu-ray a už v okamihu vydania sa stal multiplatinový.



„Žiadnu ďalšiu métu momentálne nemáme. Dosiahli sme všetko, o čom sme ako chlapci snívali,“ uviedol na novembrovej premiére v kine Cinema City v OC Chodov dojatý Richard Krajčo, ktorý už predtým strahovské koncerty označil za dva najúžasnejšie dni kariéry.



Na Slovensku si Kryštof zahrali naposledy v novembri minulý rok vo vypredanom Istropolise v rámci Jenom písničky tour. Rok 2019 bude pre kapelu Kryštof predovšetkým v znamení koncertov. Kapela zažiari na najväčších českých festivaloch vrátane Majálesov, putovných Hradů CZ nebo Votvíráku. U nás ich počas tohto leta budete môcť vidieť na holíčskom Cibuľa feste. Na jesenné mesiace fanúšikom prisľúbili už tretie pokračovanie svojho komorného turné po divadlách s názvom Jenom písničky tour.