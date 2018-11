Skupina Lucie avizuje vydanie albumu EvoLucie novým singlom a klipom

Nový singel, skladbu Nejlepší, kterou znám, napísali Oskar Petr a Robert Kodym.

Bratislava 4. novembra (TASR) - Najslávnejšia česká skupina Lucie prichádza týždeň pred vydaním nového albumu s druhým singlom. Očakávaný nový album EvoLucie vychádza 9. novembra. Nový singel, skladbu Nejlepší, kterou znám, napísali Oskar Petr a Robert Kodym. Petr už napísal pre kapelu skladby Chci zas v tobě spát, Rouháš se bohům či Medvídek. Teraz im dal skladbu, ktorú pôvodne zložil počas svojej emigrácie v USA. Odvtedy čakala v zásuvke. TASR informoval PR manažér Roman Helcl.



„Skladba vznikla v roku 1989 v Los Angeles a my sme sa do nej teraz ponorili. Myslím si, že kvalitné skladby sú nadčasové,“ povedal o novej skladbe jej textár Kodym.



S hudobnou produkciou kapele pomohol skúsený producent Mike Clink, ktorý sa podieľal na hitoch Don't Cry, November Rain či Sweet Child O' Mine od Guns N' Roses alebo na klasike Eye Of the Tiger od Survivor z filmu Rocky.



„Oskar napísal silnú baladu v čase, keď Mike len o niekoľko kilometrov ďalej pracoval na nahrávkach, ktoré zmenili zvuk rockovej hudby. Zdalo sa nám skvelé dať americkú a českú legendu dokopy práve teraz. Bolo nám jasné, že toto spojenie prinesie niečo skvelé,“ hovorí manažér Lucie Ladislav Vajdička z vydavateľstva BrainZone.



David Koller, Robert Kodym, P.B.CH. a Michal Dvořák sú spolu v klipe znovu ako kapela po neuveriteľných 16 rokoch. Video k skladbe Nejlepší, kterou znám je od režiséra a kameramana Dominika Miškovského, ktorý pre Lucie už režíroval videoklipy Lucie, Srdce a Daniela a ako kameraman nakrútil klipy L'aura a Sen. Nakrúcalo sa v noci v ruinách bývalého noblesného plaveckého bazénu pod Barrandovskými terasami.



„Členov skupiny som rozmiestnil tak, aby sa okolo nich mohli kamera aj dievčatá (nakrúcané ďalší deň pod vodou) voľne pohybovať. Aby každý muzikant mal svoje pevné a jedinečné miesto, ale aby mohli všetci byť zároveň pevnou súčasťou celku. To všetko v jednom dlhom cinemascopickom zábere. Hlavnú úlohu hrá v klipe Simona Guľašová, ktorá je na začiatku nevinne nádherná ako každá nová láska. Neskôr sladká milenka, ktorá sa v závere mení v desivú obludu. Tak, ako to v živote často býva,“ opisuje s úsmevom nový klip režisér Miškovský.



Niekoľko dní po vydaní albumu vyráža skupina Lucie na koncertné turné. Začína sa v Ostrave (13. 11.), pokračuje dvoma koncertmi v Brne (17. 11., 18. 11.), trojicou vystúpení v Prahe (22. 11, 23. 11. a 24. 11.). Dva koncerty na Slovensku odohrá kapela v Bratislave (27. 11.) a Košiciach (30. 11.). Okrem noviniek zaznejú v programe aj všetky známe hity úspešnej skupiny.