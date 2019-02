Skupina Maduar vyráža na turné, oslávi ním 25 rokov na scéne

Vďaka na mieru šitej videoprojekcii a pozvaniu špeciálneho hosťa, ktorým je Ivanna Bagová, víťazka Hlasu Česko Slovenska, čaká návštevníkov koncertov unikátny audiovizuálny prierez tvorbou kapely.

Bratislava 19. februára (TASR) - Spomienky na staré dobré časy, to ponúkne koncert skupiny Maduar, legendy 90. rokov, ktorá oslavuje už neuveriteľné 25. výročie od vydania prvého albumu s megahitom Do It. Pri tejto príležitosti vyráža na koncertné turné s názvom Hafanana The Best Of Tour, na ktorom predstaví naživo všetky svoje najväčšie hity. TASR o tom informoval M&M Brothers Team.



„V tomto roku plánujeme zrealizovať 25 koncertov, z toho trinásť na jar, šesť v lete a ďalších šesť na jeseň. Počas jarnej časti zavítame postupne do nasledovných miest: Nová Dubnica (29. 3.), Trnava (30. 3.), Holíč (31. 3.), Martin (26. 4.), Nitra (27. 4.), Košice (30. 4.), Michalovce (3. 5.), Krompachy (4. 5.), Poprad (7. 5.), Zvolen (10. 5.), Zemianske Kostoľany (11. 5.), Bratislava (17. 5.). Ukončíme ju open air koncertom na amfiteátri v rodnej Rimavskej Sobote 18. mája,“ uviedol pre médiá Juraj Matyinko z Maduaru.



Vďaka na mieru šitej videoprojekcii a pozvaniu špeciálneho hosťa, ktorým je Ivanna Bagová, víťazka Hlasu Česko Slovenska, čaká návštevníkov koncertov unikátny audiovizuálny prierez tvorbou kapely a mimoriadny umelecký zážitok.



„Je pre nás až neuveriteľné, že aj po 25 rokoch si ľudia ešte stále pamätajú naše hity a na koncertoch ich spievajú spolu s nami. Sme za to veľmi vďační a neskutočne si to vážime. Aj preto sa na pripravované koncerty veľmi tešíme a veríme, že na nich bude skvelá atmosféra a všetci si to spoločne maximálne užijeme. O to viac, že vo väčšine prípadov bude s koncertom spojená aj následná Oldies party, takže návštevníci koncertu sa budú môcť baviť ďalej aj po jeho skončení,” dodal brat Ladislav Matyinko.



Keďže ide o významný míľnik v živote kapely, rozhodli sa bratia Matyinkovci okrem koncertov pridať aj niečo navyše. „Pripravili sme špeciálne 2CD s výberom našich najznámejších hitov, ktoré sme doplnili o osem nových, doteraz nevydaných, skladieb,“ doplnil Juraj.



„Ďalšou zaujímavosťou bude premiéra dokumentárneho filmu o našej skupine z dielne Mateja Kováča, mladého talentovaného filmára z Rimavskej Soboty, ktorý už za svoju tvorbu získal niekoľko ocenení. No a sme obzvlášť poctení ponukou Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote pripraviť expozíciu mapujúcu históriu Maduaru od jej začiatkov až podnes. Jej otvorenie je naplánované na 18. mája, kedy budeme na amfiteátri končiť aj jarnú časť nášho turné veľkým koncertom pod holým nebom,” uzatvoril Juraj Matyinko.