Skupina Muse vydala singel Pressure

Bratislava 2. októbra (TASR) - Sériu nových singlov z pripravovaného albumu Simulation Theory uzatvára kapela Muse pesničkou Pressure. Album inšpirovaný sci-fi a estetikou 80. rokov vychádza 9. novembra. TASR informovala Renáta Tomášová z vydavateľstva Warner Music.



Každú novú skladbu sa Muse rozhodli sprevádzať videoklipmi, ktoré ťažia z klasickej popkultúry osemdesiatok. Dej videoklipu Pressure sa odohráva na školskej akcii, ktorá sa však neskončí úplne podľa plánu. Klip opäť režíroval Lance Drake a zahral si v ňom známy herec a hráč amerického futbalu Terry Crews. Vydaniu Pressure predchádzali skladby Dig Down, Thought Contagion, Something Human a The Dark Side.







Album Simulation Theory vyjde v troch verziách, z ktorých Deluxe a Super Deluxe budú navyše obsahovať napríklad akustickú, živú alebo gospelovú verziu niektorých skladieb. Simulation Theory nasleduje po nahrávke Drones, ktorá bola vydaná pred tromi rokmi a následne vyhrala prestížnu cenu Grammy v nominácii najlepší rockový album. Ako výstup z koncertnej šnúry vznikol celovečerný film Muse: Drones World Tour, ktorý ešte raz potvrdil, že Muse sú jednou z najlepších živých kapiel súčasnosti.



Od roku 1994 Muse vydali sedem štúdiových nahrávok, ktorých sa predalo viac ako 20 miliónov po celom svete. Kapela vyhrala niekoľko hudobných cien, z toho dve Grammy, American Music Award, päť MTV Europe Music Award, dve Brit Award a desať NME Award.