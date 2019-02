Skupina Slobodná Európa oslávi 30. výročie na koncertnom turné

Jarnú časť 30 rokov Tour 2019 začne kapela 29. marca v Bratislave, ďalšími zastávkami budú Prešov, Brezno, Trenčín, Praha, Písek, Brno, Nitra, Zvolen a Trnava.

Bratislava 21. februára (TASR) - Skupina Slobodná Európa si v roku 2019 pripomenie už 30 rokov od chvíle, kedy pri jednom stole v kedysi legendárnej bratislavskej pivárni Stará sladovňa, známej aj pod názvom Mamut, sedeli spolu gitarista Sveťo Korbeľ, basák Braňo Alex, bubeník Peter 'Ozi' Hurtig (všetci traja odchádzajúci z kapely Zóna A) a spevák Miloslav 'Whisky' Láber. Od tohto momentu sa začala písať história tejto skupiny.



Jarnú časť 30 rokov Tour 2019 začne kapela 29. marca v Bratislave, ďalšími zastávkami budú Prešov (4. 4.), Brezno (5. 4.), Trenčín (6. 4.), Praha (11. 4.), Písek (12. 4.), Brno (13. 4.), Nitra (25. 4.), Zvolen (26. 4.) a Trnava (3. 5.). TASR informoval manažér Roman Fecko.



Skupina Slobodná Európa mala pri prípravách výročného turné presné predstavy. Koncertov nemalo byť ani málo, ale zas ani nie veľa a hlavne na tri etapy počas celého roku. Rozdelila ho teda na tri časti, jarnú, letnú a jesenno-zimnú. Celé turné začne 29. marca a aj ukončí 24. decembra v domovskom stánku kapely v bratislavskom Randali. Na jar prichystala 10 koncertov, v lete sa objaví na pár vybraných festivaloch a na jeseň a zimu si naplánovala takisto 10 koncertov.



Spevák kapely Whisky k jubileu Slobodky skonštatoval: „Kto by z nás vtedy pri tom stole v Mamute v roku 1989 mohol čo len pomyslieť na to, že o tri dekády neskôr bude Slobodná Európa ešte fungovať a oslavovať 30. výročie. Napriek všetkým životným peripetiám, ktorými sme prešli a zlým situáciám, ktoré nás neobišli, hlavne v povestných 90. rokoch, je to skôr zázrak, že sme to dotiahli až sem do roku 2019. A samozrejme veľkú zásluhu na tom má aj to, že to ešte ľudí zaujíma, že chodia na koncerty. Bez nich by sme to tak dlho určite neťahali“.



Okrem Whiskyho a gitaristu Sveťa, dvojice z pôvodnej zakladajúcej zostavy kapely, skupinu Slobodná Európa momentálne tvoria ešte multiinštrumentalista Laco Lučenič, gitarista Vlado 'Jerzi' Jurča a bubeník Tomáš 'Tuleň' Vojtek. Laco Lučenič nastúpil do kapely ako člen na post basgitaristu síce len koncom leta minulého roku, avšak tento muzikantský fenomén tiež nie je v Slobodnej Európe žiadnym nováčikom. Laco sa podieľal na nahrávaní gitár na každom jej albume s výnimkou debutového Pakáreň, ako aj na Whiskyho sólovom albume a príležitostne vystupoval s kapelou ako koncertný hosť. Tuleň je so Slobodnou Európou spätý takmer polovicu jej existencie a Jerzi, ktorý hrá v kapele posledných päť rokov, je taktiež celoživotný súputník a súčasť partie okolo Slobodky už od samých jej začiatkov.



Po skončení celoročného turné sa členovia Slobodnej Európy rozhodli dať si na ďalší rok pauzu. V rámci koncertných a prípadne aj tvorivých aktivít sa kapela plánuje potom vrátiť naspäť až v roku 2021. Slobodná Európa vydala päť albumov, sú nimi Pakáreň (1991), Unavení a zničení (1994), Trojka (2003), Bestofka (2006) a Štvorka (2014), z ktorých vzišli desiatky dnes už kultových pesničiek.