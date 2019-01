Skupina Team chce na turné ponúknuť fanúšikom špičkový hudobný zážitok

Turné sa začne za riekou Moravou a na Slovensko pricestuje kapela v druhej polovici júna.

Bratislava 31. januára (TASR) - Skupina Team s Pavlom Haberom ohlásila po troch rokoch nové turné, ktoré umožní fanúšikom po celom Slovensku opäť si vychutnať nadčasové nahrávky. V týchto dňoch pracujú na výbere skladieb, ktoré na turné Habera & Team Tour 2019 zahrajú, nebudú chýbať najväčšie hity.



Turné sa začne za riekou Moravou a na Slovensko pricestuje kapela v druhej polovici júna. Začínajú 20. júna v Prievidzi, ďalšími zastávkami budú 22. júna Nitra, 27. júna Poprad, 29. júna Martin a 4. júla Košice. Záverečným bude koncert na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave 9. novembra. TASR informovala PR manažérka Andrea Čurná.



„V súčasnosti pripravujeme a vyberáme repertoár. Tak ako vždy chceme pripraviť aj niečo, čo nebolo na tom predchádzajúcom turné, či už ide o výber pesničiek alebo úprava niektorých do takej koncertnej podoby, ktorá bude odlišná od tej, ako ich poznajú fanúšikovia zo štúdiových nahrávok,“ uviedol pre médiá gitarista Dušan Antalík.



Napriek tomu, že do začiatku turné zostáva ešte pár mesiacov, prípravy v týchto dňoch dostávajú ďalší rozmer. Od samotného rozhodnutia ísť na turné, rozhodnutia o miestach a dátumoch a výberu repertoáru, je potrebné, aby sa účinkujúci venovali aj technickej stránke turné.



„Okrem usilovného cvičenia pesničiek nás čakajú rokovania s firmami, ktoré budú zabezpečovať zvuk, svetlá aj personálne zabezpečenie turné, vytvorenie kompletného štábu ľudí, ktorý potrebujeme na to, aby všetko bolo tak, ako má byť a na čo sú už naši fanúšikovia zvyknutí. Dôležitou súčasťou bude aj príprava svetelného dizajnu,“ doplnil Antalík.



Samotné prípravy pôjdu do svojho finále viac ako mesiac pred prvým koncertom na Slovensku. „Všetko vyvrcholí začiatkom mája, keď týždeň budeme v Třinci. Tam sme si prenajali halu, aby sme si komplet všetko naskúšali. Budeme mať aj to, čo poznajú divadelníci, teda generálkový týždeň. Ten zakončíme prvým koncertom, na ktorý nadviaže česká a moravská časť turné. No a potom sa už budeme tešiť iba na slovenské mestá,“ upresnil gitarista.



Kapelník skupiny Team Dušan Antalík, rodák z Martina, autor hitov Malá nočná búrka, Ženská menom Panika, Ženy v bielom či Óda na tie cesty po tele založil skupinu v roku 1980. Nahral s ňou desať štúdiových a dva koncertné albumy. Okrem toho nahral dva sólové albumy, pôsobí aj v projektoch Aeroc Therapy a Stage Meridian.