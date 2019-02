Skupiny Čechomor a Arzén sa predstavia od 1. marca na spoločnom turné

Na svojom konte má dnes skupina Arzén osem vydaných albumov. Debutový pod názvom Arzén vydali v roku 1998, ôsmy Teraz nám vyhráva v roku 2017.

Bratislava 15. februára (TASR) – Skupiny Čechomor a Arzén sa predstavia slovenským divákom na spoločnom turné. Bude zároveň oslavou jubilea oboch skupín, ktoré chcú osláviť spolu s fanúšikmi. Česká formácia Čechomor je na scéne 30 rokov a slovenská kapela Arzén 35 rokov. Sériu piatich koncertov na Čechomor a Arzén Tour 2019 začnú 1. marca v Bratislave, ďalšími zastávkami budú Ružomberok (8. 3.), Žilina (9. 3.), Trenčín (15. 3.) a Nové Zámky (16. 3.). Obe kapely zahrajú známe piesne, pripravili si aj spoločnú skladbu s názvom Dievčatko.



V Terchovej sa vraj chlapci s husličkami už narodia. „Otec bol folklorista, bol šéfom Rozsutca, ja som chodil na husličky, účinkoval som v Oravane, Rozsutci, hrával som folklór, poznal som ho, mal som ho denno-denne doma, dokonca otec nášho kapelníka Pavla Cabadaja hrával s mojim tatkom terchovskú muziku, takže Terchová je poprepájaná, že si to ani neuvedomujeme. Keď sme pred mnohými rokmi začali, vymysleli sme si spojenie rokenrolu a folklóru, tak sme si pozvali Muchovcov na našu prvú platňu a prvý videoklip. Bolo to úžasné, ako ľudia vtedy reagovali,“ povedal pre TASR spevák a líder skupiny Arzén Jaro Gažo.







„Na turné sme pripravili aj novú verziu skladby Dievčatko. Hudbu som zložil ja, myslel som si, že text je ľudový, napísal ho však František Mucha. Tak som ho poprosil, či ho môžem použiť, a dostal som súhlas. Pieseň je nahratá na našom poslednom albume Teraz nám vyhráva, ešte bez kapely Čechomor. CD sme počas roka 2018 vypredali, tak vznikol nápad ísť do reedície a zakomponovať aj Čechomor. Poslali sme všetky piesne do Prahy a oni si vybrali práve pieseň Dievčatko. Karel Holas nahral 5-strunové husle, vokály, Franta Černý naspieval druhú slohu, nahral mandolínu a naspievali spoločne vokály a dohrali perkusie. Osloviť Čechomor na spoluprácu bola riadna odvaha, ale sú to naozaj skvelí muzikanti a hlavne skvelí ľudia,“ spresnil Gažo.



Skladba Dievčatko dostala aj filmovú podobu. Réžiu, kameru, strih aj námet klipu má na konte Katarína Chmelárová s umeleckým menom Coco Loreth. Je to prvý klip tejto mladej umelkyne zo Žiliny, ktorá svoje predstavy a obrazy pretransformovala do celku.



„Tým, že používame folklórne motívy a folklórne texty, aj keď sú to všetko naše skladby, keby sa v nich prehodili slovíčka, nikto by netušil, že to má niečo spoločné s folklórom, aj text tomu dodáva tento ráz a, samozrejme, gitarové grify. Máme výhodu v tom, že vieme zabaviť ľudí, keď prídeme aj na festival, kde sme neboli desať rokov. Melodika a texty sa chytia tak, že po prvom refréne už vedia, čo majú spievať,“ dodal Gažo.



Na svojom konte má dnes skupina Arzén osem vydaných albumov. Debutový pod názvom Arzén vydali v roku 1998, ôsmy Teraz nám vyhráva v roku 2017. „Prvý album som mal veľmi rád, prišli ďalšie a teraz najnovší ma opäť dostal. Púšťam si ho, teraz mi bude blízky aj vďaka piesni Dievčatko, ktorú sme nahrali s Čechomorom. A je tu ešte jeden album. Palo Cabadaj urobil aranžmány do predstavenia Na skle maľované pre Mestské divadlo v Žiline. A v roku 2005 sme nahrali komplet celé cédečko v rockovej podobe, je momentálne jedno z našich najpredávanejších CD, už chystáme reedíciu,“ doplnil na záver.