Dvaja Slováci sú zaradení do histórie svetového grafického dizajnu

Svetoznáme nakladateľstvo Taschen zamerané na knihy o umení vydalo kompletné dejiny vizuálneho umenia a grafického dizajnu.

Bratislava 20. januára (TASR) - Do historického prehľadu svetového dizajnu boli zaradení dvaja slovenskí grafici - dizajnéri Dušan Junek a Vladislav Rostoka. Zastupujú slovenský dizajn v ojedinelom medzinárodnom knižnom projekte.



Svetoznáme nakladateľstvo Taschen zamerané na knihy o umení vydalo kompletné dejiny vizuálneho umenia a grafického dizajnu. Podľa Juneka táto relatívne mladá, ale dynamicky sa rozvíjajúca oblasť je pre svoj rozsah odborne veľmi náročná, preto ucelená história svetového grafického dizajnu nebola doteraz spracovaná.



Niekoľkoročným výskumom a prácou autorov Jensa Müllera, Juliusa Weidemanna (editor) s kolektívom spolupracovníkov vzniklo pozoruhodné dielo The History of Graphic Design 1890-1959, Vol. 1 a The History of Graphic Design 1960-Today, Vol. 2. Dvojzväzkové dejiny na 960 stranách s viac ako 7000 dielami sú súhrnným obrazom vývoja grafického dizajnu za 130 rokov.



"Sú tam najdôležitejšie objavy, priekopnícke návrhy a prelomové diela vizuálneho umenia vo svete od najvýznamnejších dizajnérov modernej éry," uvádza vydavateľ.



V knihách je tvorba umelcov, ktorí formovali súčasný vizuálny svet vo všetkých jeho podobách. Takými boli Alfons Mucha, Henri de Toulouse-Lautrec, Andy Warhol, Joan Miró, Viktor Vasarely, Neville Brody, Shigeo Fukuda, Stefan Sagmeister a mnohí ďalší.



V druhom zväzku (1960-2018) sú aj diela Juneka a Rostoku. Vraj je to prvýkrát, keď tvorba slovenských autorov bola vybraná do kľúčových vývojových prúdov vizuálneho umenia. Obaja majú za sebou polstoročnú rozsiahlu a vo svete uznávanú prácu. Sú tiež odborní publicisti, ich kniha Typo:Grafik:Um (vydavateľstvo Veldan, 2016) získala ocenenia doma (Najkrajšia kniha Slovenska, Zlatá pečať, nominácia na Cenu Tatra banky) i v zahraničí (New York Times).



Dušan Junek (1943) je autor loga a grafickej tváre vyše 20 našich i zahraničných firiem. Navrhol ikonické plagáty napríklad pre Štúdio L+S či Slovenské národné divadlo a získal za ne mnohé medzinárodné ceny. Je jediným slovenským laureátom prestížneho svetového ocenenia ICOGRADA Achievement Award udeleného Medzinárodnou radou grafického dizajnu v Montreale za celoživotnú tvorbu.



Vladislav Rostoka (1948) navrhol grafickú úpravu a typografiu vyše 1000 knihám a publikáciám. Mnohé boli úspešné v súťažiach Najkrajšie knihy Československa, Slovenska i sveta. Za knihu Alica v ríši divov dostal Grand Prix v New Yorku. Je laureátom slovenskej i ruskej Národnej ceny za komunikačný dizajn, získal domáce i zahraničné ocenenia za tvorbu a úpravu poštových známok.



Podľa občianskeho združenia TypoDesignSlovakia zaradenie dvoch umelcov do výnimočného diela The History of Graphic Design je nielen uznaním ich osobného príspevku do svetovej histórie tohto odboru, ale aj poctou slovenskému dizajnu.