Slovak Press Photo 2018 pozná svojich víťazov, ocenenie patrí aj TASR

Bratislava 3. októbra (TASR) – Bratislavský Primaciálny palác bol v stredu večer miestom vyhlásenia oficiálnych výsledkov 7. ročníka súťaže Slovak Press Photo. Hlavnú cenu súťaže Grand Prix získal Tomáš Benedikovič za fotografiu zo série Za slušné Slovensko. Laureát s ňou zvíťazil aj v kategórii aktualita. Grant Bratislavy, ktorý udeľuje primátor hlavného mesta na základe ukážky projektu, získal Ján Viazanička zo sériou Čas oddychu.



V kategórii šport patrí prvé miesto Matejovi Kalinovi za sériu fotografií Oslava Baranov. Reportér Tlačovej agentúry Slovenskej Republiky Michal Svítok získal prvenstvo za samostatnú fotografiu s názvom Rozhodca. Zachytil na nej hokejového rozhodcu kontrolujúceho situáciu v netradičnej polohe - na bránke Jána Laca v zápase B-skupiny USA - Slovensko na zimných olympijských hrách v juhokórejskom Pjongčangu. "Z prvého miesta mám radosť, ale veľmi ma potešili štyri nominácie pre Obrazovú redakciu TASR. Výsledok našich redaktorov vnímam ako záväzok do budúcnosti, aby sme nepoľavovali v snahe prinášať rýchle a kvalitné obrazové spravodajstvo," povedal pre TASR vedúci jej obrazovej redakcie Michal Svítok a dodal: "Premiérovo sme boli na olympiáde za TASR dvaja fotoreportéri, čo nám umožnilo viac a detailnejšie sa venovať jednotlivým podujatiam, a to nám prinieslo aj toto ocenenie."



V kategórii aktualita bol za sériu nazvanú Za slušné Slovensko na prvom mieste ocenený Boris Németh. Laureátovi patrí prvenstvo aj v kategórii reportáž za sériu fotografií Slováci medzi slumami. V skupine každodenný život udelila porota prvé miesto Zuzane Knězekovej za fotografiu Prelet nad krásnom, fotografka však bola vyradená zo súťaže pre porušenie pravidiel. Za sériu Sila detstva patrí prvá pozícia Gabriele Teplickej.



Matej Kalina má prvé miesto aj v kategórii portrét za fotografiu s názvom Spomienka na Ľudmilu. Za sériu Politici získal ocenenie Maňo Štrauch. V kategórii príroda a životné prostredie udelila porota prvé miesto za samostatnú fotografiu Dominikovi Madajovi so snímkou nazvanou Letisko. Eduard Genserek získal prvenstvo za sériu Hararské hyeny. Kategóriu svet umenia a kultúry vyhrala Katarína Lišková s fotografiou Alfonsina y el mar. Prvé miesto za sériu Čiernobiele šaty patrí Michalovi Babinčákovi.



V medzinárodnej kategórii študenti a mladí fotografi do 25 rokov zvíťazil Michal Vasiľ so samostatnou fotografiou Protest pre Jána a Martinu. So sériou nazvanou Sme v tom sami uspel a prvé miesto získal Robert Barca, ktorému tiež patrí titul mladý talent roka. V novej, medzinárodnej kategórii dlhodobý dokument patrí prvenstvo slovenskému fotografovi Alexandrovi Rehorovskému za projekt Hľadanie vnútorného ticha.



Víťazné a ocenené fotografie si môžu záujemcovia pozrieť na výstave Slovak Press Photo 2018 v Dome umenia - Kunsthalle, kde bude prezentovaných aj päť najlepších videí. Výstava bude otvorená denne okrem utorka do 30. októbra.