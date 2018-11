Filharmonici pricestujú do Bratislavy v nedeľu 18. novembra. Najbližšia dvojica symfonických koncertov SF sa v bratislavskej Redute uskutoční vo štvrtok a piatok 22. a 23. novembra.

Bratislava 5. novembra (TASR) - Slovenská filharmónia odcestuje na turné do Južnej Kórey. Členovia SF uvedú počas umeleckého zájazdu, na ktorý odcestujú v stredu(7.11.) šesť koncertov, z nich jeden pre školákov. TASR informovala Martina Tolstova, tlačová tajomníčka SF.



Slovenská filharmónia navštívi Južnú Kóreu po tretíkrát. Dva koncerty zaznejú v hlavnom meste Soule. Turné bude pokračovať v mestách Daegu, Tongyeong a na najväčšom juhokórejskom ostrove Jeju. Po boku filharmonikov sa predstaví kórejská huslistka Dami Kim, klavirista Chung Kyubin a sopranistka Yoo Soyung. Za dirigentským pultom sa budú striedať anglický dirigent Damian Iorio a Günter Pichler z Rakúska.



V interpretácii SF zaznejú tri programy zostavené z diel Gioachinna Rossiniho, Antonína Dvořáka, Johannesa Brahmsa, Emmericha Kálmana a Ludwiga van Beethovena. Jeden z pripravených programov zaznel aj v Bratislave, na úvodnom koncerte Populárneho cyklu pod taktovkou rakúskeho dirigenta Güntera Pichlera, zakladateľa slávneho Alban Berg Quartett. "Bratislavskému publiku sa predstavila vysoko oceňovaná mladá kórejská huslistka Dami Kim," priblížila koncert, na úvod ktorého zaznela obľúbená predohra k zriedka hrávanej opere Gioachinna Rossiniho Hodvábny rebrík (La scala di seta).



"Kórejská huslistka Dami Kim, držiteľka mnohých cien a vyznamenaní, sa predstavila v jedinom Koncerte pre husle a orchester a mol, op. 53 Antonína Dvořáka, ktorý po prvýkrát vyšiel tlačou a zaznel z koncertného pódia v roku 1883. Na záver koncertu zaznela obľúbená Symfónia č. 7 A dur, op. 92 Ludwiga van Beethovena," pripomenula Tolstova s tým, že program koncertu sa zopakuje v Kórei v štyroch koncertných sálach s kapacitou okolo 2000 divákov.



Filharmonici pricestujú do Bratislavy v nedeľu 18. novembra. Najbližšia dvojica symfonických koncertov SF sa v bratislavskej Redute uskutoční vo štvrtok a piatok 22. a 23. novembra. Orchester sa predstaví spolu so Slovenským filharmonickým zborom pod taktovkou Juraja Valčuhu.