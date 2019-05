Slovenská filmová agentúra sa pripojila k projektu Green Screen

Zahraniční filmári dostanú ucelené informácie na jednom mieste a uľahčí sa tým prvotná komunikácia.

Bratislava 26. mája (TASR) - Slovenská filmová agentúra (SFA) sa aktuálne pripojila k projektu Green Screen, ktorý sa orientuje na udržateľnosť a ekologizáciu filmového priemyslu. V rámci neho sa snaží zvýšiť povedomie o možnostiach, ktoré sa dajú využiť nielen na filmových setoch, ale sú použiteľné aj v rámci prevádzkovania kín či recyklácií filmových dekorácií a kostýmov. TASR o tom informovala manažérka SFA Zuzana Bieliková.



"Okrem toho v SR doteraz neexistovala inštitúcia, ktorá by ponúkala služby a lokácie na zahraničných podujatiach ucelenou formou tak, ako to je v ostatných krajinách. SFA taktiež funguje ako prvý kontakt pre všeobecné otázky o filmovej infraštruktúre na Slovensku," ozrejmila Bieliková.



Zahraniční filmári tak dostanú ucelené informácie na jednom mieste a uľahčí sa tým prvotná komunikácia. "Máme nové logo, ktoré vychádza z loga Audiovizuálneho fondu (AVF). Okrem novej internetovej stránky máme leták a brožúru. Tieto materiály nám výrazne pomôžu pri prezentácii na zahraničných podujatiach, ako aj pri osobných schôdzkach," uviedla ďalej Bieliková. Slúžia ako odrazový mostík pri komunikácii so záujemcami o nakrúcanie na Slovensku.



"Primárnym zameraním SFA je prilákať na Slovensko a do jeho regiónov producentov hraných, dokumentárnych a animovaných audiovizuálnych diel. Zefektívniť prínosy filmovej produkcie pre domáce regióny, ako aj pre zahraničných i domácich producentov alebo investorov," dodala Bieliková. Ambíciou SFA je stať sa členom medzinárodnej organizácie European Film Commissions Network (EUFCN), ktorá v súčasnosti združuje 97 národných a regionálnych filmových agentúr z 29 európskych krajín.



Slovenskú filmovú agentúru zriadil Audiovizuálny fond ako svoju novú organizačnú zložku 1. júna 2018. Náklady SFA sú preto financované z jeho rozpočtu. Hlavnými úlohami SFA sú najmä intenzívna propagácia a marketing Slovenska ako konkurencieschopnej filmovej krajiny s vhodnými podmienkami pre audiovizuálnu produkciu.