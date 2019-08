Slovenská kultúrna verejnosť sa rozlúčila s Petrom Ďuďom Dudákom

S lídrom skupiny Hex sa prišli rozlúčiť stovky muzikantov, kolegov z branže a fanúšikov slovenskej hudobnej scény.

Bratislava 20. augusta (TASR) - Zaplnená bratislavská Stará tržnica bola v pondelok večer miestom poslednej rozlúčky s lídrom skupiny Hex Petrom "Ďuďom" Dudákom, ktorý zomrel 14. augusta po ťažkej chorobe vo veku 46 rokov. Rozlúčiť sa s ním prišli stovky muzikantov, kolegov z branže a fanúšikov slovenskej hudobnej scény. Na pódiu sa s ním lúčili sestra Katarína, priateľka Mirka, dcéra Mária z prvého manželstva a trojica spoluhráčov z kapely - Martin "Fefe" Žúži, Tomáš "Yxo" Dohňanský a Tibor "Tybyke" Szabados.



„Na tomto pódiu sme veľakrát hrali, s Petrom sme zažili fantastické akcie. Stále pozerám na dvere, či nepríde a bude sa pozerať do zeme, prečo sa hnevám, že prišiel neskoro. Chodieval tak často, ale nikdy som sa nehneval, keď prišiel neskoro. Proste už sa plaví na inej lodi a nás nechal tu samých. Prajem mu na tú plavbu čisté nebo a dobrý vietor. Zbohom,“ povedal v príhovore gitarista a textár kapely Martin "Fefe" Žúži.



„Som nesmierne rád, že som s týmto krásnym človekom prežil veľa krásnych vecí. Aj sme sa veľakrát nahnevali na seba, aj sme sa nebavili. Čokoľvek sa dialo, vždy sme sa k sebe vrátili a mali sa radšej a radšej. To je človek, ktorý rozdával radosť a bude ju rozdávať stále. Ďuďo bude stále žiť,“ dodal Tomáš "Yxo" Dohňanský. V závere rozlúčky zaznel tržnicou posledný potlesk umelcovi, ktorého verejnosť vyprevadila do muzikantského neba.



Peter Dudák (*11.3.1973), v kapele zvaný Ďuďo, sa od šiestich rokov učil hrať na klavíri, vyštudoval Vysokú školu múzických umení aj Ekonomickú univerzitu v Bratislave. V skupine Hex zastával post speváka, gitaristu a hráča na klávesových nástrojoch. Táto slovenská formácia vznikla v roku 1988, v októbri 1992 vydali debutový album Ježiš Kristus nosí krátke nohavice. V septembri 1993 vyšiel druhý album Abrakadabra a v decembri 1994 tretí s názvom Hex.



Úspešný bol aj album Ultrapop vydaný v máji 1997, podobný úspech dosiahli s albumom Víkend, ktorý vyšiel v novembri 2002. V poradí šiesty album Nikdy nebolo lepšie vyšiel v máji 2006. V novembri 2007 vydali DVD Cesta z mesta - Live a v novembri 2010 štúdiový album Ty a ja.



V novembri 2013 vydali kompiláciu s názvom Všetko najlepšie. Výberovka ponúkla 32 piesní vydaných vo forme knihy s raritnými fotografiami. V novembri 2015 vydali Hex Song Book s pätnástimi hitmi skupiny, ktorého prílohou je CD Hex Live so záznamom koncertu Live In Stará tržnica zo 6. novembra 2014. V novembri 2017 vydali nový štúdiový album s názvom Tebe. V apríli 2018 podnikli koncertnú šnúru Hex feat. Silné reči Tour 2018.