Slovenské pohľady píšu aj o próze G. Rothmayerovej Ako mladnú muži

Bratislava 23. januára (TASR) - Úvodník do prvého tohoročného čísla mesačníka Slovenské pohľady napísal predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Má názov „Neuvažujme len v globálnych súvislostiach“. Autor v ňom pripomína významné tohoročné okrúhle výročie – sto rokov od oživotvorenia Matice slovenskej v roku 1919. To mu zároveň vytvorilo priestor pre prezentáciu nášho národného pohybu po vzniku ČSR.



Literárnovednú štúdiu s biografickým akcentom o srbskom básnikovi Jovanovi Jovanovičovi Zmajovi, ktorý sa vzdelával spolu so štúrovcami na Evanjelickom lýceu v Bratislave, a o jeho prínose pre slovenskú kultúru v rokoch vzniku Matice slovenskej napísal srbský literárny vedec Nebojša Kuzmanovič.



Literárnovednou štúdiou podobného charakteru je aj príspevok Dalimíra Hajka „Báseň ako výraz ľudskej žiadostivosti“ o živote a tvorbe básnika Jána Šimonoviča pri jeho nedožitých osemdesiatinách (*17. 2. 1939).



Jazykovedec Ján Kačala pokračuje v cykle „Panoráma slovenských jazykovedcov slovakistov 20. storočia“. Do tohto čísla pripravil hodnotiacu esej o Eugenovi Paulinym.



V retrocykle rozhlasových rozhovorov pokračuje aj rozhlasová redaktorka Ľuba Šajdová. Tentoraz je to až trojrozhovor, nazvaný „Školy básnické“ a zúčastnili sa na ňom básnici Vojtech Mihálik, Vojtech Kondrót a Jozef Urban.



Druhý rozhovor s bývalým režisérom Petrom Jozefom Oravcom pod názvom Pod krídlami Tálie“ pripravil Martin Jurčo.



Druhú časť úvahy s polemickým nádychom o vzťahu literárnych tvorcov k internetu a počítačovej technike vôbec pod názvom „Autor na sieti a v sieti II“ napísal Maroš Bančej.



Próza je zastúpená faktografickou poviedkou Slava Kalného „Dva sobáše v poslednom dome“, lyrický žáner reprezentujú poémy Júliusa Lomenčíka „Vrastanie do koreňov“ a Andrijana Turana „Terra incognita a kaleidoskop krás“ a súbor básní Corrada Colonnu so vstupnou básňou „Ako voda“. Číslo prináša aj ukážku zo súčasnej dramatickej tvorby, keď v plnom znení publikuje pôvodnú divadelnú hru Jozefa Heribana „Škola tanca pre dospelých“.



Z recenznej rubriky zaznamenávame recenziu Ľuboša Svetoňa o novej próze Gabriely Rothmayerovej „Ako mladnú muži“ a dvojrecenziu Ivana Dobroča a Jozefa Čertíka o biografickej próze Dušana Mikolaja „Tlejúce slnko“.



Spoločenská rubrika zaznamenáva životné jubileá týchto osobností: Jela Krčméry Vrteľová – 95, Rudolf Schuster – 85, Marián Mikola - 85, Jozef Vladár – 85, Oldo Hlaváček – 85, Oldřich Kníchal, Dagmar Wagnerová-Škamlová, Ján Sabol a Tibor Žilka – všetci 80.