Slovenský a Český rozhlas budú na 100. výročie ČSR spoločne vysielať

Bratislava 24. októbra (TASR) – Tohtoročné 100. výročie vzniku Československa si pripomenie Slovenský rozhlas spoločným vysielaním s Českým rozhlasom. Do spoločného vysielania sa zapoja Rádio Slovensko, Rádio Regina Stred a Východ, Rádio_FM a Rádio Devín a na českej strane Český rozhlas Brno, Český rozhlas Ostrava, Vltava a Rádio Wave. TASR informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.



Rádio Regina Stred a Český rozhlas Ostrava spolu v piatok (26.10.) doobeda navštívia najvyššie miesta slovenských a českých hôr a "pootvoria dvere" k príbehom československých lások, ale taktiež odpovedia na otázky, čo nás spája a v čom sme si podobní. V ostravskom štúdiu sa predstaví odborník na tropickú a cestovnú medicínu Rastislav Maďar, v banskobystrickom napríklad spevák skupiny No Name Igor Timko.



Špeciálny program pripravuje na piatok Český rozhlas Brno s Rádiom Regina Východ. Poslucháči sa môžu tešiť napríklad na vydanie Srdcoviek Zdeňka Junáka či folklórne nahrávky Brnenského rozhlasového orchestra ľudových nástrojov so spevákmi zo Slovenska.



Rádio Slovensko si výročie spolu s Rádiožurnálom Českého rozhlasu pripomenie v nedeľu (28.10.) popoludní z hraničného priestoru Kohútka. Predstavia sa napríklad herci Martin Huba a Bolek Polívka či hokejové legendy Dárius Rusnák a Jiří Králík. K spoločným dejinám sa okrem historikov vyjadrí aj režisér Jiří Svoboda.



Rádio Devín a Vltava prinesú v nedeľu o 16.00 h priamy prenos z Dvořákovej siene pražského Rudolfina. Na koncerte k 100. výročiu ČSR odznejú v podaní Symfonického orchestra Českého rozhlasu diela Eugena Suchoňa, Leoša Janáčka a Antonína Dvořáka.



Hlavnou témou vysielania Rádia_FM a českého Radia Wave bude storočnica prvého spoločného štátu v prepojení s popkultúrou. V utorok (30.10.) si posvietia na ikonické filmy, hudbu, dizajnové produkty, ale aj na humor Slovákov a Čechov. Trojhodinové vysielanie doplní slovenská a česká hudba zo 60. rokov až po súčasnú. Špeciálne vysielanie vyvrcholí večernými koncertmi.