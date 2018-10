Slovenský film Kapela režiséra Ladislava Kaboša prichádza do kín

Film zobrazuje zrod kapely v ťažkých sociálnych podmienkach rómskej osady na východnom Slovensku.

Bratislava 22. októbra (TASR) – Do slovenských kín prichádza film Kapela režiséra Ladislava Kaboša. Premiéru bude mať 25. októbra a je voľným pokračovaním dokumentu Všetky moje deti z roku 2014. Koproducentom filmu je RTVS.



Film zobrazuje zrod kapely v ťažkých sociálnych podmienkach rómskej osady na východnom Slovensku. Rozpráva krehký príbeh outsiderov, ktorí sa v polorozpadnutej dodávke vydajú na cestu po Slovensku, aby nakoniec vystúpili aj na festivale Pohoda. Medzinárodnú premiéru film s podtitulom Gypsy Band Lomnické čháve na ceste absolvoval na XXXIV. MFF vo Varšave, kde film súťažil v oficiálnom výbere dokumentov z celého sveta. Programový riaditeľ festivalu Stefan Laudyn zaradil vo svojom Top Ten Kapelu na druhé miesto.



Stano Čonka, ktorého diváci poznajú z filmu Všetky moje deti (nezištne pomáhal stavať domčeky v osade), je teraz manažérom kapely. Vie, že harmonikár, ktorému hovoria "Mimi", už v minulosti jednu harmoniku do záložne nenávratne odniesol. Saxofonisti si sami kúpili nástroje. Milan – prvý vysokoškolák v osade, si musel na svoj saxofón dlho šetriť, aby si mohol kúpil najlacnejší v bazári.



Hudobný producent Michal Kaščák chcel na Pohode v roku 2014 premietnuť film Všetky moje deti. Keď sa dopočul príbeh našej kapely, pozval ju na Pohodu. Chlapci z osady dostali šancu zahrať na veľkom hudobnom festivale, ktorý každoročne navštívi viac ako 30.000 ľudí.



„V roku 2014 som nakrútil film Všetky moje deti. Chodil som s tým filmom po svete z jednej kinosály do druhej. Absolvoval som 27 kinosál na Slovensku, v Čechách, Poľsku a Nemecku. V jednej kinosále sme spomenuli divákom, že naši muzikanti zápasia s tým, že nemajú svoje nástroje, že vždy si ich musia požičať, keď idú hrať. A predstavte si, že diváci v sále sa poskladali na basu a harmoniku. Basu pre nich som kúpil v Prešove, harmoniku v Prahe, obal na harmoniku v Žiline, obal na kontrabas nám doviezli z Rakúska. Marián Kuffa zo Žákovskej komunity pridal k tomu gitaru a toto všetko sme odniesli týmto chlapcom,“ uviedol režisér filmu Ladislav Kaboš.



K druhému kroku dodal: „Bolo by veľmi zaujímavé zistiť, čo oni s tými nástrojmi urobia, ako využijú šancu, ktorú im dali diváci. Tak vznikol ten nápad na tú kapelu. Kapela vznikla v tom zložení s názvom počas nášho filmu, ten názov Gypsy Band Lomnické čháve si chlapci dali niekoľko týždňov pred Pohodou, všetko sa robilo za pochodu. Mám veľkú radosť, že dvaja ľudia pomohli vzniku toho filmu, jednak Marián Kuffa, ktorý ma do tých rómskych osád zaviedol. Druhým bol Michal Kaščák, ktorý mal tú odvahu a muzikantov z osady, o ktorých nikto nevedel, pozval na Pohodu.“