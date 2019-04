Slovenský film Pura Vida bude súťažiť na Festivale v Cannes

Krátkometrážny titul, nakrútený v rusínskom dialekte, rozpráva príbeh dvojice dospievajúcich bratov.

Bratislava 23. apríla (TASR) - V jednej zo súťažných sekcií Festivalu v Cannes bude tento rok zastúpené aj Slovensko. "Študentský film Pura Vida režiséra Martina Gondu festival vybral do sekcie Cinéfondation," TASR informoval za tvorcov snímky Marek Suchitra.



Krátkometrážny titul, nakrútený v rusínskom dialekte, rozpráva príbeh dvojice dospievajúcich bratov. Ekonomická kríza prekračuje prahy domácností v hladovej doline, kde žijú, a ich otec sa ako predák továrne stáva terčom hnevu frustrovanej komunity. Hnev okolia sa však prenáša aj na chlapcov a je len otázkou času, kým si vyberie svoju daň.



"Proces vzniku filmu bol naozaj náročný a dlhý. O to viac sa tešíme, že sme po toľkej práci dostali možnosť premiérovať náš film práve v Cannes. Je to pre nás všetkých pocta a hlavne silná motivácia pokračovať ďalej," komentoval účasť na festivale Martin Gonda, absolvent Filmovej a televíznej fakulty (FTF) Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave, v ktorej produkcii film vznikol. Gonda sa na medzinárodnej premiére svojej absolventskej snímky v Cannes zúčastní spolu s ďalšími piatimi členmi štábu.



V poradí 72. ročník medzinárodné filmového festivalu v Cannes sa uskutoční 14. až 25. mája. Premietne stovky filmov z celého sveta, v sekcii Cinéfondation bude súťažiť 17 študentských snímok. "Víťaznú spomedzi nich vyberie päťčlenná porota na čele s filmárkou Claire Denis," dodal Suchitra. Slovensko bude podľa neho v Cannes zastupovať aj ďalší absolvent FTF VŠMU, Michal Blaško, ktorý pred dvoma rokmi so študentským filmom Atlantída, 2003 rovnako súťažil v sekcii Cinéfondation. "Príde tentoraz v rámci vývojovej platformy L'Atelier prezentovať svoj pripravovaný celovečerný debut Obeť," uzavrel.