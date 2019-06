Slovenský film Šarkan je súčasťou filmotéky MoMA v New Yorku

Od svojho uvedenia na Berlinale film premietli na viac ako desiatich festivaloch, získal ocenenie pre najlepší detský film na festivale animovaných filmov v Stuttgarte.

Bratislava 3. júna (TASR) - Slovenský film Šarkan režiséra Martina Smatanu, ktorý sa divákom premiérovo predstavil na 69. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Berlíne, je od júna súčasťou filmotéky umeleckej galérie Museum of Modern Art MoMA v New Yorku, tiež sa predstaví slovenským divákom. TASR o tom informovala Martina Pašteková z Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK).



MoMA vytvorila filmovú cyklus pre rodiny s deťmi vo veku od štyroch do desať rokov. Organizuje premietania určené pre mladých aj veľkých divákov, ktorí majú možnosť nahliadnuť do bohatého sveta filmu a vybudovať si vzťah k filmom rôznych žánrov. "Keď sme film dokončovali, vôbec som nepočítal s tým, že by mohol vzbudiť až toľko pozitívnych ohlasov od divákov v distribúcii a na festivaloch a už vonkoncom som nepredpokladal, že by mohol byť využitý aj ako pomôcka pri filmovej výchove detí v takej inštitúcii akou je MoMA v New Yorku," komentoval zaradenie filmu do zbierky galérie režisér Martin Smatana. Šarkan bude v jej filmotéke k dispozícii niekoľko rokov.



Od svojho uvedenia na Berlinale film premietli na viac ako desiatich festivaloch, získal ocenenie pre najlepší detský film na festivale animovaných filmov v Stuttgarte, cenu divákov na MFFK Febiofest a najbližšie ho uvedú na festivale animovaných filmov v Annecy, a tiež v rámci pásma s animovanými filmami na festivale v Karlových Varoch. "Okrem festivalových uvedení je plánovaná kinodistribúcia vo Francúzsku, Taliansku a ČR. Slovenskí diváci budú mať možnosť film vidieť v kinách po celom Slovensku od 13. júna ako predfilm k filmu Veľký zlý lišiak a iné príhody," dodala Pašteková.



Film Šarkan vznikol v koprodukcii slovenskej spoločnosti BFILM, českej spoločnosti BFILM.cz a FAMU a poľského štúdia CeTA.