Slovenský producent Rudolf Biermann má 60 rokov

Trenčín/Bratislava 20. apríla (TASR) - Filmový producent Rudolf Biermann bude mať v piatok 20. apríla 60 rokov.



Narodil sa v Trenčíne 20. apríla 1958. V Bratislave študoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského (UK). Po jej skončení v roku 1982 začal pracovať na bratislavskej Kolibe v podniku Slovenská filmová tvorba ako asistent výroby, neskôr vedúci výroby a produkčný.



Po Nežnej revolúcii v roku 1989 sa stal v podniku obchodným riaditeľom. V roku 1991 založil firmu Charlie's, s.r.o., Bratislava a v roku 1993 ďalšiu produkčnú spoločnosť IN Film, s.r.o., Praha. V rokoch 1995 až 1999 bol generálnym manažérom Medzinárodného filmového festivalu (MFF) v českých Karlových Varoch.



Rudolf Biermann produkoval viac ako 30 prevažne celovečerných hraných filmov. Spolupracoval s mnohými režisérmi ako napríklad Martinom Šulíkom (Všetko, čo mám rád, Záhrada, Orbis Pictus), Dušanom Rapošom (Fontána pre Zuzanu 2), Matejom Mináčom (Všichni moji blízcí) či Jiřím Menzelom (Obsluhoval jsem anglického krále). Oslovil aj svetoznámu poľskú režisérku Angnieszku Hollandovú, čím inicioval vznik veľkofilmu Jánošík. Pravdivá história, ktorý bol dokončený v roku 2009.



Úspešný filmový producent Biermann dlhodobo spolupracuje s českým spisovateľom Michalom Vieweghom a stál ako producent za filmovými adaptáciami jeho kníh Román pro ženy (2004), Účastníci zájezdu (2006), Nestyda (2008), Román pro muže (2010).



Za účasti producenta Rudolfa Biermanna vznikla v roku 2009 aj snímka Kawasakiho růže. Film zastupoval Českú republiku v súboji o prestížneho Oscara, ocenenie Americkej filmovej akadémie.



V roku 2011 boli do kín uvedené snímky režisérov Jana Hřebejka Nevinnost, komédia Perfekt Days Alice Nellis a Cigán Martina Šulíka, ktoré Biermann produkoval.



Tvorcovia filmu Cigán získali na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch výhru 20.000 dolárov. Režisér Martin Šulík spolu s producentom Rudolfom Biermannom sa rozhodli peniaze venovať mladým rómskym hercom na ich ďalšie vzdelanie.



Česko-Slovenský koprodukčný film Masaryk o ministrovi zahraničných vecí Janovi Masarykovi si zo slávnostného udeľovania ocenení Českej filmovej a televíznej akadémie v roku 2017 odniesol 12 cien. Producentom filmu bol Rudolf Biermann.



V marci tohto roku začali filmári nakrúcať v legendárnej brnianskej vile Tugendhat nový film Sklenená izba. Snímku podľa románu britského spisovateľa Simona Mawera, inšpirovaného dramatickými udalosťami 20. storočia i zrodom ikonického architektonického skvostu - vily Tugendhat v Brne, režíruje český režisér Julius Ševčík. Film vzniká opäť v produkcii spoločnosti IN Film Rudolfa Biermanna.



Filmový producent Rudolf Biermann zastáva aj funkciu generálneho manažéra Festivalu Art Film Fest (AFF), ktorý sa koná v Košiciach.