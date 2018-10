Slovenských dokumentaristov ocenia za filmy z augustových dní 1968

S iniciatívnou oceniť dokumentaristov udalostí z augustových dní 1968 prišiel filmový dramaturg, režisér a publicista Rudolf Urc.

Bratislava 4. októbra (TASR) - Pri príležitosti 50. výročia invázie vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa v auguste 1968 sa vo štvrtok uskutoční v bratislavskom Kine Lumiére slávnostný večer spojený s projekciou dokumentov Čas, ktorý žijeme (1968), Čierne dni (1968) a Tryzna (1969), zachytávajúcich atmosféru vtedajších dní. "Počas večera budú odovzdané ocenenia Dlažobná kocka '68 žijúcim tvorcom uvádzaných diel, ktoré zhotovil umelecký sklár Palo Macho," TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ), ktorý podujatie zorganizoval so Slovenskou filmovou a televíznou akadémiou (SFTA) v spolupráci so Slovenskou agentúrou producentov v audiovízii.



S iniciatívnou oceniť dokumentaristov udalostí z augustových dní 1968 prišiel filmový dramaturg, režisér a publicista Rudolf Urc. "Už iba málo žije z tých, ktorí v našich uliciach obetavo nasadzovali svoje životy, aby splnili svoju občiansku a profesionálnu povinnosť. Viem, aj novinári, rozhlasáci a mnohí ďalší veľmi veľa riskovali, ale tí pracovali viac-menej v utajení," hovorí Urc a ďalej konštatuje: "Filmový reportér je viditeľný, zraniteľný, najviac vystavený ataku, zámernej či náhodnej strele. Boli to doslova frontoví kameramani, z dnešného pohľadu 'frontoví veteráni'."



Počas večera premietnu strihový dokument z augustových udalostí Čierne dni, mimoriadne vydanie Týždňa vo filme, na ktorom sa režisérsky podieľali Ladislav Kudelka, Milan Černák, Štefan Kamenický a Ctibor Kováč. Uvedú tiež dokument o obrodnom procese v Československu v roku 1968 Čas, ktorý žijeme, ktorý sprostredkúva sugestívnu výpoveď o spoločnosti, defilé politikov, jednoduchých ľudí a záznam historických udalostí od zimy 1967 - 68 do leta 1968. Na jeho réžii sa podieľali Ivan Húšťava, Vlado Kubenko, Ladislav Kudelka, Otakar Krivánek a Jaroslav Pogran. Diváci uvidia aj dokumentárnu snímku o pohrebe Jana Palacha Tryzna, ktorú režírovali Vlado Kubenko, Peter Mihálik a Dušan Trančík.



Ocenenie Dlažobná kocka '68 si prevezmú žijúci tvorcovia, nielen režiséri, ktorí participovali na spomínaných filmoch. "Vnímam to ako vyzdvihnutie a dôstojné pripomenutie si tvorcov, ktorí sa na tých troch filmoch podieľali. A napokon je to aj poďakovanie za to, že sa v čase vzniku tých diel výsostne angažovali, aby sa táto pohnutá doba zachovala aj na filmovom materiáli. Mnohí z nich potom mali počas normalizačnej mašinérie problémy a veľmi ťažko sa vracali späť do tvorby," poznamenal Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ, ktorý slávnostný večer uvedie s režisérom Martinom Šulíkom a filmových teoretikom Petrom Michalovičom.



Autorom ocenenia je umelecký sklár a výtvarník Palo Macho. "Mojim zámerom bolo vytvoriť predmet, ktorý by mal človek chuť chytiť do ruky a hodiť ho ako prejav protestu. Nahrubo ponechané štruktúry po tavení, proporcia dlažobnej kocky, vo vnútri transparentnej hmoty, dokumentárna fotografia tankov v uliciach vyjadruje vtedajšie pocity tých, ktorý okupáciu v roku 1968 zažívali," objasnil myšlienku, ktorú stvárnil do skleneného objektu.



Podujatie so začiatkom o 18.00 je otvorené aj pre verejnosť.