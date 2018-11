SMATANOVÁ exkluzívne pre TABLET.TV: Hudbu už cítim inak, dozrela som

Hosťom Radoslava Šeba v relácii Exkluzívne pre TABLET.TV bola slovenská speváčka Zuzana Smatanová.

Bratislava 8. novembra (TABLET.TV) – Hudbu dnes cítim úplne inak, než kedysi. Potrebovala som sa hudobne posunúť a zistiť, akou cestou po pätnástich rokoch na scéne pôjdem. V relácii Exkluzívne pre TABLET.TV to uviedla multiplatinová speváčka Zuzana Smatanová.



Speváčka a skladateľka Zuzana Smatanová nedávno predstavila svoj najnovší dvojalbum Echo. Podľa jej slov ide o jej prvý autorský počin. Príprava albumu trvala štyri roky. "Potrebovala som ten čas pre seba. Po predchádzajúcom albume "Dvere" som cítila, že keď sa chcem posunúť, potrebujem na to čas a tiež nájsť si svoju vlastnú cestu. Začala som si hľadať trochu inú cestu, pri ktorej som sa cítila prirodzene. Vedela som, že sa začne diať niečo, čo ma ovplyvní pri ďalšej tvorbe. Práve v roku 2014 som si povedala, že hudbu cítim inak, ako som cítila predtým. Začala som písať a zrazu to bol veľký nával nápadov a pesničiek. Začalo sa diať niečo veľké," odhalila pozadie príprav albumu Echo.



Šesťnásobná slovenská slávica si naň písala texty sama. Rovnako sama sa podieľala aj na produkcii. "Bola to pre mňa veľká skúška, aj preto to tak dlho trvalo. Doteraz som bola vždy vedená pod taktovkou nejakého producenta, ktorý mal svoju predstavu a nejako sme to skĺbili s mojou predstavou. Teraz som bola ja sama na to, aby som si uvedomila, ako ktorá skladba bude vyzerať a finálne znieť. Preto je tento album môj prvý čisto autorský," priblížila Smatanová na TABLET.TV.



V rádiách aktuálne znie jej najnovší singel "Môžme si už odpustiť?". V Exkluzívne pre TABLET.TV Smatanová uviedla, že skladba vznikla pri príležitosti nenaplnenej lásky. "Je to osobná vec a venujem ju niekomu, s kým sa náš spoločný vzťah začal uberať nesprávnym smerom. A ten človek o tom ani len netuší, že taká skladba jemu venovaná vôbec existuje," priblížila.



Pri príležitosti nového albumu sa Smatanová v týchto dňoch pripravuje aj na dnes už takmer vypredané koncertné turné, ktoré sa začne 13. novembra v Martine a vyvrcholí 2. decembra v Bratislave. "Chýba mi koncept turné, čiže ísť dvanásť koncertov, ktoré sú postavené na nejakom playliste k albumu. Toto turné sa predovšetkým spája s mojím najnovším dvojalbumom a na skladbách na ňom. Mnohé z nich už pritom ľudia poznajú. Prípravy vrcholia. Budú videoprojekcie, veľká svetelná stena. Nechcem povedať, že to bude veľkolepé, bude to pre mňa vysnívané," povedala speváčka, ktorá sa na turné vydáva po piatich rokoch.



Pozrite si Zuzanu Smatanovú v Exkluzívne pre TABLET.TV s Radoslavom Šebom: