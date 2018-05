SND bude aj v novej sezóne hľadať východisko z frustrácie dnešnej doby

Nová sezóna v opere

Na snímke riaditeľ Opery SND Slavomír Jakubek. Foto: TASR - Martin Baumann

Balet so svetovou premiérou

Bratislava 8. mája (TASR) - Prvou premiérou divadelnej sezóny 2018/2019 v súbore činohry Slovenského národného divadla bude hra súčasného maďarského dramatika Istvána Tasmádiho (premiéra 3. 11. 2018). Nasledovať bude Projekt 1918 z pera Daniela Majlinga (premiéra 10. 11. 2018).Ďalšími premiérami budú hra oceňovanej britskej autorky Lucy Prebbleovej pod názvom Vedľajšie účinky, ktorá skúma hranice vedy a etiky (premiéra 26. 1. 2019), divadelná adaptácia medzinárodne oceňovaného filmu Štvorec, ktorú uvedie Činohra SND podľa scenára Rubena Ostlunda vo svetovej premiére (premiéra 2. 2. 2019); sugestívne rozprávanie o dobe Ruské denníky Ale Rachmanovovej (premiéra 30. 3. 2019); poetická groteska Svadba alebo pohreb? ikonického izraelského spisovateľa Hanocha Levina (premiéra 23. 3. 2019).Inscenácia hry Skylight britského dramatika Davida Hareho, ktorá divákov vtiahne do zaujímavého vzťahu dvoch bytostí, bude mať premiéru 25. 5. 2019. Na záver sezóny to bude známa hra známeho Friedricha Dürrenmatta Fyzici s premiérou 1. 6. 2019. Činohra SND pripravuje projekty v Modrom salóne, v ďalších nových priestoroch a Edukačné projekty. Jún 2019 bude patriť už tradične Festivalu európskeho divadla Eurokontext.sk, venovanému tentoraz dramatickej tvorbe.Riaditeľ Činohry SND Michal Vajdička avizuje, žePrvou premiérou opernej sezóny bude historická freska Giuseppe Verdiho Don Carlos (premiéra 19. 11. 2018). Do repertoáru neskôr pribudne v slovenskej premiére večer dvoch diel jedného z najväčších a najoriginálnejších skladateľov 20. storočia Benjamina Brittena Rieka čajok/Rozpálená pec (27. 4. 2019) a na záver sezóny ďalšie veľké dielo opernej literatúry Hofmannove poviedky Jacqua Offenbacha (premiéra 14. 6. 2018). Ponuku operných stretnutí pre najmenších a mladých divákov obohatí premiéra nového pôvodného diela slovenského skladateľa Petra Zagara Rozprávka so šťastným koncom (premiéra 9. 2. 2019).charakterizuje divadelnú sezónu 2018/2019 Slavomír Jakubek, riaditeľ Opery SND.Balet SND chystá dva zaujímavé tituly: Beatles go Baroque – už samotný titul prezrádza, čím divákov choreograficky prekvapia piati osvedčení i mladí tvorcovia na hudbu Petra Breinera. Druhým atraktívnym titulom – svetovou baletnou premiérou – bude dielo o legende čiernobieleho filmového plátna Chaplin z dielne medzinárodného tímu Carl Davis, Daniel de Andrade, ten v Balete SND už naštudoval sugestívny večer o Nižinskom.hovorí Jozef Dolinský, riaditeľ Baletu SND.doplnil Marián Chudovský, generálny riaditeľ SND.TASR informovala tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.