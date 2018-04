VIDEO: SND uvedie premiéru operety Oskara Nedbala Poľská krv

V humornom príbehu zhýralý statkár Bolek Baranski stojí na pokraji krachu, preto chce riešiť svoju neutešenú finančnú situáciu výhodným sobášom.

Bratislava 11. apríla (TASR) – Opera Slovenského národného divadla (SND) uvedie v piatok 13. apríla a sobotu 14. apríla v historickej budove premiéru operety Oskara Nedbala Poľská krv. Režisérom inscenácie v troch obrazoch je Marián Chudovský, hudobne dielo naštudoval Marián Vach, ktorý je s Dušanom Štefánekom aj dirigentom, dramaturgom je Pavol Smolík, scénu navrhol Jaroslav Válek, kostýmy Peter Čanecký, choreografie vytvoril Igor Holováč, zbormajstrom je Ladislav Kaprinay, hru preložil Ján Štrasser.



V hlavných postavách v alternáciách účinkujú Eva Hornyáková, Katarína Juhásová-Štúrová, Miroslav Dvorský, Tomáš Juhás, Jana Bernáthová, Petra Nôtová, Ján Babjak, Martin Gyimesi, Gustáv Beláček, Ján Galla, Jitka Sapara-Fischerová, Eva Šenigová, František Ďuriač, Ivan Ožvát, Jozef Kundlák a ďalší umelci. Spoluúčinkuje zbor, balet, orchester SND a Pressburg Singers pod vedením Janky Rychlej.



Opereta Poľská krv je najznámejším dielom skladateľa Oskara Nedbala. V humornom príbehu statkár Bolek Baranski stojí v dôsledku roztopašného životného štýlu a pochybných kumpánov na pokraji krachu, preto chce riešiť svoju neutešenú finančnú situáciu výhodným sobášom. Odporúča mu to bohatý priateľ Zaremba, ktorý mu núka svoju vlastnú dcéru Helenu. Keďže riešenie finančných problémov na tento spôsob je zárukou nevšedných komplikácií a nečakaných zvratov, dej inscenácie ponúkne viaceré úsmevné situácie.







„Oskara Nedbala nie je potrebné bratislavskému obecenstvu predstavovať. Práve Nedbal bol totiž prvým riaditeľom prvého profesionálneho operného súboru na Slovensku. Pod vedením Oskara Nedbala od roku 1923 sa divadlo rýchlo stalo uznávanou scénou. Zreorganizoval súbor, rozšíril orchester a operný zbor, angažoval nových dirigentov a sólistov. Spolu s Nedbalom prišiel do Bratislavy ako baletný majster Achille Viscusi, predstaviteľ tradičnej talianskej školy, ktorý vybudoval baletný súbor. V marci 1924 debutoval v Blodkovej opere V studni prvý slovenský tenorista Janko Blaho. Zorganizoval historický zájazd Opery SND do Španielska (1924), podnikal zájazdy do Viedne a Prahy. Pôsobenie Oskara Nedbala na čele Opery SND sprevádzalo vynikajúci štart súboru do širších kontextov dobovej opernej praxe,“ uvádza v programovom bulletine k inscenácii dramaturgia opery SND.







„Opereta Poľská krv je skvostné dielko, pretože má zaujímavú a vtipnú zápletku, originálnu dramaturgickú výstavbu a hlavne tie melódie, ktoré sú založené na tanečných melódiách, je to vlastne zábavná hudba. Nielen Blondínky sladké, ale aj viacero známych melódií, ktoré sa časom stali hitmi. Toto dielo sa tu dlho nehralo, po druhej svetovej vojne ju SND uvádzalo, v hlavnej úlohe účinkoval Štefan Hoza, nakrútil to aj pre film,“ povedal pre TASR generálny riaditeľ a režisér v jednej osobe Marián Chudovský.



„Takúto príležitosť som ešte nedostala, pretože na javisku buď umieram alebo trpím, alebo som väčšinou nešťastná, a táto postava je úplne niečo iné. Je to postava takej 'erdeg' ženy, gazdinej, ktorá všetko musí riadiť, tak som to všetko musela dať do tela. Bolo to náročne a ten kto povie, že opereta je ľahký žáner, tak to nie je pravda, pretože musíte skĺbiť všetky zložky, musí tam byť šarm, tanec, veľa prózy, pre nás je to ponaučenie, že opera nie je to najťažšie, čo môže byť. Verím, že výsledok bude stáť za to,“ uviedla pre TASR Katarína Juhásová-Štúrová, v operete v postave Heleny Zarembovej.