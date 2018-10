SND uvedie premiéru Verdiho opery Don Carlo

Don Carlo je vzrušujúca mozaika citov, osudov postáv na pozadí historických udalostí.

Bratislava 17. októbra (TASR) – Opera Slovenského národného divadla uvedie v piatok 19. októbra v novej divadelnej budove premiéru opery Don Carlo skladateľa Giuseppe Verdiho. Druhú premiéru uvedie súbor v sobotu 20. októbra.



Režisérom inscenácie je hosťujúci Diego de Brea, dielo hudobne naštudoval Martin Leginus, ktorý je aj dirigentom inscenácie, dramaturgom je Martin Bendík, scénu navrhol spolu s režisérom Jaroslav Válek, kostýmy Blagoj Micevski, zbormajstrom je Pavel Procházka. V jednotlivých postavách účinkujú Štefan Kocán, Peter Mikuláš, Jozef Benci, Tomáš Juhás, Ľudovít Ludha, Daniel Čapkovič, Dalibor Jenis, Sergej Tolstov, Ján Galla, Gustáv Beláček, Andrea Danková, Adriana Kohútková, Monika Fabianová, Denisa Hamarová a ďalší umelci.



Don Carlo je vzrušujúca mozaika citov, osudov postáv na pozadí historických udalostí. Je to jeden z najzaujímavejších opusov Giuseppe Verdiho, ktorý si tentoraz zvolil ako námet drámu Friedricha Schillera. Napokon tento majster pera patril popri Shakespearovi a Victorovi Hugovi k Verdiho najobľúbenejším. Operu skomponoval Verdi na objednávku parížskej opery pri príležitosti Svetovej výstavy v Paríži. Premiéra sa konala 11. marca 1867 v Théâtre Impérial a stala sa veľkou spoločenskou udalosťou za účasti Napoleona III., cisárovnej, zahraničných hostí a parížskej smotánky.



Dramatický námet vychádza z historických udalostí z druhej polovice 16. storočia v Španielsku, niektoré scény však tvorcovia libreta domysleli. Príbeh temný, plný intríg, ale aj nádeje s burcujúcou hudbou patrí k najoriginálnejším Verdiho opusom. V žiadnej inej opere nevykreslil Verdi takú bohatú škálu ľudských vzťahov, kde sa politický osud protagonistov prepája s osobnými tragédiami. Niet tu veľkých masových scén, ale dominuje psychologická kresba umocnená strhujúcou hudbou vášní, žiarlivosti, pomsty, žiaľu i zúfalstva. Silné emócie individuálnych túžob v nádeji slobody. V takmer storočnej histórii Slovenského národného divadla sa Don Carlo vracia na jeho dosky po piatykrát.



„Verdi je jeden z mojich najobľúbenejších skladateľov. V Slovenskom národnom divadle máme veľké šťastie, že máme dve obsadenia, ktoré sú absolútne luxusné a sú čisto slovenské, sú to vokálne hody. Meno za menom sú nesmierne skúsení verdiovskí interpreti. To, prečo by mali diváci prísť na Carlosa je, že v sugestívnej réžii de Breu máme vynikajúcich spevákov. Orchester a zbor SND je dlhodobo veľmi skúseným ansámblom, verdiovský repertoár nám veľmi svedčí,“ uviedol dirigent Martin Leginus.