Slovenskú národnú galériu vlani navštívilo približne 122.000 ľudí

Bratislava 29. januára (TASR) - V roku 2018 videlo expozície a výstavy v Slovenskej národnej galérii Bratislava 41.617 návštevníkov. Spolu s rôznymi výchovno-vzdelávacími a kultúrno-spoločenskými programami predstavuje celková návštevnosť počet 54.347 návštevníkov. Informovala o tom v utorok na tlačovej konferencii Bohdana Hromádková, riaditeľka Úseku marketingu a komunikácie SNG.



Najnavštevovanejšou výstavou roku 2018 v bratislavskom Esterházyho paláci bola výstava FILLA - FULLA / Osud umělce - Osud umelca, ktorú v období júl - október videlo 12.302 návštevníkov.



Hromádková ďalej upozornila, že SNG nie je iba Bratislava, vysunuté pracoviská má vo Zvolene, Ružomberku, v Strážkach a v Pezinku: "Celková návštevnosť tvorí približne 122.000 návštevníkov."



V roku 2019 bude vďaka generálnemu partnerovi opäť pokračovať voľný vstup na výstavy v SNG Bratislava. "Návštevníci môžu niekoľkokrát výstavu absolvovať bezplatne, sprievodné a vzdelávacie programy sú za poplatok," dodala.



V septembri sa uskutoční oslava polstoročnice od rekonštrukcie Zvolenského zámku a zároveň i jeho činnosti pod hlavičkou SNG. Ako prezradila riaditeľka vysunutého pracoviska Zámok Zvolen Erika Trnková, chystá sa viacero projektov zameraných na zámok a jeho históriu. "Na piatok 13. septembra je naplánovaná narodeninová oslava 50. výročia sprístupnenia expozícií verejnosti, ktorej súčasťou bude otvorenie na mieru ušitej experimentálnej site specific výstavy dvoch českých výtvarníkov Jiřího Frantu a Davida Böhma," poznamenala s tým, že oslavu na Zvolenskom zámku nazvali takisto Živijó!, v duchu nedávnych osláv 70. narodenín SNG v Bratislave.



"Mala by u nás spievať krásna sopranistka Adriana Kučerová, ktorá pochádza z nášho kraja, radi by sme ju tam privítali. Okrem toho sme teraz v čerstvom jednaní so SĽUK-om, ktorí v roku 1969 tancoval a spieval pod Zvolenskom zámkom," naznačila plány Trnková. Ako ďalej informovala, medzi projekty zamerané na Zvolenský zámok a jeho históriu patrí i pripravovaná populárno-vedecká monografia, na ktorej pracuje tím historikov, archeológov a historikov umenia.