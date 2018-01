Sochár Roller v Bratislave vystavuje známkovú tvorbu miest i vesmíru

Takmer 100 originálnych známkových diel má pestrú tematiku, kde nechýba ani pečiatka rôznych krajín (Zanzibar, Mauritius, Cuba, Mexico, Sierra Leone a iné) či miest.

Bratislava 30. januára (TASR) – Výstavu svojej novej tvorby nazval Peter Roller Známky. Je v bratislavskej Roman Fecik Gallery, kde potrvá do 9. marca. Vyštudovaný sochár si obrazovou expozíciou pripomína blížiace sa 70-ročné jubileum.



Takmer 100 originálnych známkových diel má pestrú tematiku, kde nechýba ani pečiatka rôznych krajín (Zanzibar, Mauritius, Cuba, Mexico, Sierra Leone a iné) či miest. Jeho rodnú Bratislavu pripomínajú názvy Manderla, Propeler, Tatra, Avion, Blumentál, Reduta či Luxor. Samostatné série z Benátok, Londýna alebo Paríža sú s historickými aj súčasnými monumentmi na častiach mestských máp. Nechýba vesmírna sústava s hviezdnymi umelcami, akými boli Tizian, Rubens, Chagall, Picasso, Kupka, Duchamp, Malevich, Rembrandt, Matisse, Klee, Modigliani a ďalší. Vraj si preto vyberal iba nežijúcich, aby niektorí súčasní nežiarlili, že nie sú v hviezdnom nebi.



"V tejto galérii zameranej na zberateľské umenie je to prvá výstava, kde zberateľstvo je výtvarnou tvorbou. Cyklom známok autor spracoval ideu zberateľskej vášne poštových známok z detstva a v posledných rokoch sa jej venuje s veľkým nasadením. Posadnutosť zdedil po svojom otcovi, vynikajúcom reportážnom fotografovi Ladislavovi Rollerovi. Ako reminiscenciu na mladosť si začal známky sám tvoriť. Vystrihnuté alebo maľované obrazové políčko v tvare štvorčeka, obdĺžnika, trojuholníka alebo iného geometrického útvaru je zachytené na podklad – aršík. Každý je vybavený originálnou pečiatkou, ktorej špeciálnu technológiu pečiatkovania vyvinul so synom, výtvarníkom Tomášom Rollerom. Jej text a forma zvláštnym spôsobom zvyšujú význam a dotvárajú každé originálne malé dielko. Autor dáva známkam takmer všetko, okrem jedného – nemajú zúbky," na pondelkovej (29.1.) vernisáži konštatovala jej kurátorka Katarína Bajcurová.



"Len o Paríži som vytvoril možno 500 známok. Množstvo z nich, ale aj iných som porozdával. Známky sú otvorený cyklus a pokračujem v ňom," uviedol pre TASR Roller.



Podľa Bajcurovej sochár, ktorý doteraz uplatnil myslenie v priestore v rôznych plastických i skulptívnych technikách a dávnejšie sa upísal hlavne kameňu, už niekoľko rokov rovnako zdoláva pláty zváraného kovu aj hmoty poddajnejšie - drevo a papier. V skutočnom i mentálnom poli jeho tvorby tak možno objaviť rovnako monumentálne skulptúry, reliéfne obrazy, kresby, maľby, zbierku miniatúrnych objektov i rozmanité cykly vizuálnej poézie. Všetko má uňho svoj typický a originálny výrazový modus. Minimalistickým, kresbovým a tvarovým gestom odhmotňuje priestor, plochu i objem diel, zbavuje ich zobrazujúcej vecnosti a obrazových reminiscencií.



"Kladie dôraz na jednoduchosť, prostotu materiálov, často sa približuje k archetypálnosti prírodných útvarov a fragmentov, ktoré zapája do svojich diel. K tejto úspornosti či askéze výrazu ho priviedla duchovná spriaznenosť a porozumenie východných kultúr, z ktorých mu je zvlášť blízka japonská. Zaujatie kaligrafiou sa spája s ďalšou stránkou jeho naturelu, s priam nevyčerpateľnou hravosťou," dodala Bajcurová.