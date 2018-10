Plamienok spúšťa vlastný podcast, prvou témou bude vďačnosť

V podcaste si poslucháči budú môcť vypočuť názory detí, mladých ľudí, manažérov, biznismenov a napokon ľudí, ktorí prišli o svojich blízkych.

Bratislava 8. októbra (TASR) - Nezisková organizácia Plamienok spúšťa podcast, v ktorom sa bude zaoberať rôznymi témami, ktorých sa lekári, terapeuti a sociálni pracovníci Plamienka dotýkajú pri svojej práci s nevyliečiteľne chorými deťmi a ich rodinami. Informovala o tom Radka Husáriková z Plamienka.



Témou prvého podcastu bude vďačnosť. "Vďačnosť je láska k životu. Ak milujeme život so všetkým, čo prináša, sme vďační za všetko, čo s ním súvisí. Málokto dokáže byť vďačný celý život. Nad vďačnosťou sa zamýšľame a uvedomujeme si ju najmä vtedy, keď je náš vlastný život alebo život niekoho blízkeho, koho milujeme, ohrozený," tvrdí riaditeľka organizácie Plamienok Mária Jasenková.



Podľa nej práve rodiny s nevyliečiteľne chorými deťmi či rodiny, ktoré smútia po strate niektorého člena, pomáhajú uvedomiť si, čo je v živote dôležité, a pochopiť jeho cenu.



V podcaste si poslucháči budú môcť vypočuť názory detí, mladých ľudí, manažérov, biznismenov a napokon ľudí, ktorí prišli o svojich blízkych. Priblížia, ako pojem vďačnosť vnímajú a čo pre nich znamená. "Ak by sme boli vďačnejší, žili by sme šťastnejší život," myslí si Jasenková.