Sopranistka Ľubica Vargicová jubiluje

Bratislava 21. júna (TASR) - Jednou z najvýznamnejších sopranistiek Opery Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave je operná speváčka Ľubica Vargicová, ktorá sa vo štvrtok 21. júna dožíva životného jubilea.



So svojím koloratúrnym sopránom vystupovala v mnohých svetových operných domoch, okrem iných napríklad ako Kráľovná noci v Čarovnej flaute od Wolfganga Amadea Mozarta v slávnej Metropolitnej opere v americkom New Yorku.



Na medzinárodnej scéne sa prvýkrát úspešne predstavila na Salzburger Festspiele (Salzburskom festivale) v Rakúsku v postave Olympie v Hoffmannových poviedkach v roku 2003. Krátko na to spievala v rakúskej Viedenskej štátnej opere v titulnej postave v La Somnambulle. Ľubica Vargicová sa pravidelne objavuje na významných operných scénach v Mníchove (Nemecko), Zürichu (Švajčiarsko), Berne (Švajčiarsko), Prahe (Česko), Budapešti (Maďarsko), Berlíne (Nemecko), Lime (Peru) atď. Vo Viedni spievala s veľkým úspechom Gildu vo Verdiho Rigolettovi, v nemeckom Hamburgu Violetu v La traviate a v španielskom Madride Olympiu z už spomínaných Hoffmannových poviedok.



Narodila sa 21. júna 1968 v Bratislave. Študovala na Konzervatóriu a na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave u profesorky Vlasty Hudecovej. Je vydatá za hudobníka Martina Vargicu a majú spolu tri deti, Lukáša, Margarétku a Jakuba.



Už počas štúdia na vysokej škole hosťovala v Opere SND ako Kráľovná noci v Čarovnej flaute, Olympia v Hoffmannových poviedkach a Violeta v La traviate. Neskôr už ako členka súboru sa s veľkým úspechom predstavila v ďalších koloratúrnych úlohách, napríklad ako Lucia v Donizettiho Lucii di Lammermoor, Amina v Námesačnej či Ofélia v Hamletovi, ale aj Gilda vo Verdiho Rigolettovi. V posledných sezónach publikum Opery SND zaujala v titulnej postave Donizettiho Dcéry pluku, ktorú spievala aj na javisku hamburskej Štátnej opery, ale aj ako Zerbinetta v Straussovej opere Ariadna na Naxe či Júlia v diele Romeo a Júlia od Charlesa Gounoda.



Okrem javiska veľmi často vystupuje aj na koncertných pódiách a to v Carnegie Hall (USA) a v najvýznamnejších koncertných sieňach Japonska, Nemecka, Česka, Slovenska atď.



Svedectvom jej umeleckého majstrovstva sú ocenenia, ktoré získala. Cenu Nadácie Tatra banky za umenie dostala v roku 1998. Krištáľové krídlo v kategórii hudba získala v roku 2000 spolu aj s Petrom Dvorským. V roku 2007 bola ocenená Cenou Literárneho fondu.



V roku 2014 sa Ľubica Vargicová zaradila medzi členov poroty, ktorá vyberala nových laureátov Krištáľového krídla. Čestný plesový výbor v januári 2017 tvorili významné osobnosti spoločenského a hospodárskeho života, patrila k nim aj Ľubica Vargicová.