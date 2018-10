Speváčka Kim Wilde sa predstaví slovenským fanúšikom

Bude to jej druhý koncert na Slovensku.

Bratislava 19. októbra (TASR) – Speváčka Kim Wilde, jedna z najväčších pop-rockových idolov 80. rokov, vydala 16. marca nový album s názvom Here Comes The Aliens. Predstaví ho na koncertnom turné Here Come The Aliens Tour 2018, v rámci ktorého vystúpi v sobotu 20. októbra v bratislavskom Majestic Music Clube. Bude to jej druhý koncert na Slovensku, ten prvý odohrala 23. marca 2007 v košickej Steel Aréne.



"Kim Wilde ako novo vlná diva odštartovala hviezdnu kariéru s dnes už klasickým hitom Kids In America v roku 1981. Jej bohatá kariéra obsahuje viac ako 30 miliónov predaných nosičov, vydala 13 albumov, vrátane mnohých mega úspešných singlov a tanečných hitov ako Chequered Love, Cambodia, You Keep Me Hangin On, You Came či Four Letter Word," uviedli organizátori koncertu.



Ovenčená cenou britského hudobného priemyslu BPI (predchodca Brit Awards) v roku 1983 ako najlepšia speváčka Kim hosťovala na turné s takými menami ako Michael Jackson (turné Bad) alebo s Davidom Bowiem na jeho Greatest Hits turné v roku 1990. Začiatkom 90. rokov Kim vydáva ešte dva albumy, po ktorých sa na čas odmlčala, aby sa mohla venovať rodine.



V roku 2001 sa vracia na koncertné pódia a zúčastňuje sa mnohých festivalov. V roku 2003 navštívi Austráliu a naspieva duet s Nenou Anyplace, Anywhere, Anytime. V roku 2006 podpisuje zmluvu s vydavateľstvom EMI v Nemecku a vydáva album Never Say Never, ktorým opať atakuje hitparády po celom svete.



Rok 2009 zachytáva Kim na ďalšom turné. Nasledujúci rok jej vychádza nový album Come Out and Play. Ten sa dostal do Top 10 v mnohých európskych krajinách a predznamená úspešné a vypredané európske turné v roku 2011.



Šarmantná speváčka tvorí a koncertuje naďalej, či už ako podpora predaja LP Greates Hits alebo k albumu Wilde Winter Songbook (2013), ktorý bol inšpirovaný zimou a Vianocami. Naďalej sa teší popularite poslucháčov rádia Magic FM, v ktorom má svoju šou. Vystupuje s ikonami osemdesiatych rokov a počas letných dní žne úspech na letných festivaloch. Súčasnosť - to je predovšetkým vydanie nového, už 14. albumu Here Come The Aliens. Jej koncert ponúkne novinky aj legendárne hity.