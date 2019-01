Speváčky Dua Lipa a Anne-Marie ovládli nominácie na Brit Awards

Nominačným listinám na tohtoročných cenách ostrovného hudobného priemyslu kraľujú ženy. Tri najvýraznejšie britské speváčky pozbierali najviac nominácií.

Bratislava 15. januára (TASR) - Speváčky Dua Lipa a Anne-Marie ovládli nominácie na hudobné ceny v Anglicku. Medzi kandidátmi na Brit Awards 2019 sa ich mená objavujú hneď štyrikrát.



Nominačným listinám na tohtoročných cenách ostrovného hudobného priemyslu kraľujú ženy. Tri najvýraznejšie britské speváčky pozbierali najviac nominácií. Okrem zmieňovanej dvojice akadémiu totiž zaujala aj Jess Glynnová.



Anne-Marie, ktorá minulý rok vydala album Speak Your Mind s hitmi Friends a 2002, sa dočkala nominácií v kategóriách najlepšia britská speváčka, najlepší britský album, najlepší singel a video. Dua Lipa minulý rok premenila dve z rekordných piatich nominácií. Tento rok sa bude usilovať o víťazstvo medzi singlami a videami, kde má vždy dve nahrávky, vlastnú skladbu IDGAF a hosťovačku One Kiss u Calvina Harrisa. A podobne je na tom Jess Glynnová, ktorá vypomohla skupine Rudimental s These Days (najlepší singel a video) a medzi singlami bojuje s I'll Be There. Okrem toho je nominovaná aj na najlepšiu britskú speváčku.



Výsledky Brit Awards vyhlásia počas galavečera 20. februára. TASR informovala marketingová manažérka Renáta Tomášová.