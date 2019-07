Spevák Ed Sheeran zverejnil nový singel Beautiful People

Sheeranov nový počin s názvom No.6 Collaborations Project vyjde už o niekoľko dní.

Bratislava 1. júla (TASR) - Spevák Ed Sheeran zverejnil v týchto dňoch singel Beautiful People. Skladba, v ktorej hosťuje americký spevák Khalid, má byť pre nový album No.6 Collaborations Project tým, čím bola skladba Shape Of You pre predchádzajúci album Divide. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.







Sheeranov nový počin s názvom No.6 Collaborations Project vyjde už o niekoľko dní. Album nadväzuje na koncept staršieho EP, čo skladba, to iný hosť. Kompletný zoznam všetkých pesničiek a zúčastnených mien je zverejnený a očakávania v súvislosti s vydaním albumu sú veľké. Na albume hosťujú umelci ako Eminem, Cardi B, Bruno Mars, Camila Cabellová, 50 Cent, Justin Bieber alebo Stormzy.



„Všetci hostia patria k mojim obľúbeným a pozorne sledujem ich kariéru. Som rád, že prijali pozvanie nahrávať so mnou na albume,“ hovorí protagonista.



Pätnástku skladieb tvoria No. 6 Collaborations Project Beautiful People (Khalid), South of the Border (Camila Cabellová & Cardi B), Cross Me (Chance the Rapper & PnB Rock), Take Me Back to London (Stormzy), Best Part of Me (YEBBA), I Don't Care, Antisocial (Travis Scott), Remember The Name (Eminem & 50 Cent), Feels (Young Thug & J Hus), Put It All on Me (Ella Maiová), Nothing On You (Paulo Londra & Dave), I Don't Want Your Money (H.E.R.), 1000 Nights (Meek Mill & A Boogie wit da Hoodie), Way To Break My Heart (Skrillex) a Blow (Bruno Mars & Chris Stapleton).



Sheeran teraz k prvým dvom zverejneným ukážkam pridal tretiu. V skladbe Beautiful People, ktorú koprodukovali Shellback, Max Martin a Fred, apeluje na poslucháčov, aby zostávali verní sami sebe, svojim snom a zásadám. Videoklip režíroval Andy McLeod. Ryšavý spevák sa 7. a 8. júla predstaví s novým programom na dvoch koncertoch v Prahe.