Spevák Stevie Wonder na jeseň podstúpi transplantáciu obličky

Spevák vyhlásil, že nechcel, aby sa jeho fanúšikovia dozvedali klebety. Nedávno sa totiž objavila správa, že čelí vážnemu zdravotnému problému.

Los Angeles 7. júla (TASR) - Americký spevák, skladateľ a multiinštrumentalista Stevie Wonder oznámil, že na jeseň podstúpi transplantáciu obličky, uviedla agentúra AP.



Oznámenie urobila 69-ročná hudobná legenda pred návštevníkmi svojho sobotňajšieho koncertu v Anglicku.



Wonder uviedol, že urobí ešte tri koncerty a potom v septembri pôjde na spomínanú operáciu. Povedal, že má darcu a dodal, že "všetko bude dobré", za čím nasledovalo masívne povzbudenie od publika.



Wonder vystupoval ako súčasť letného koncertu v londýnskom Hyde Parku. Divákom povedal, že je tam, aby sa s nimi podelil o svoju lásku a poďakoval im za tú ich. Na koncerte odzneli hity ako Superstition, I Wish či I Just Called To Say I Love You.