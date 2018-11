Spice Girls pripravujú nové turné v Británii

Spice Girls ohlásili prestávku po obrovských úspechoch pred takmer dvoma desaťročiami. Fakticky sa však britská skupina rozpadla a každá z jej členiek sa vydala vlastnou cestou.

Londýn 3. novembra (TASR) - Britská dievčenská skupina Spice Girls, ktorá zažívala slávu na konci 90. rokoch, sa zrejme po dlhej odmlke čoskoro vráti na hudobnú scénu. Informoval o tom v sobotu britský bulvárny denník The Sun s tým, že formácia by už v pondelok mala ohlásiť svoje nové koncertné turné.



Skupina podľa tohto zdroja plánuje v roku 2019 odohrať novú sériu koncertov na štadiónoch v Británii. Na turné by však mala vyraziť bez jednej zo svojich piatich členiek - Victorie Beckhamovej, manželky niekdajšieho slávneho britského futbalistu Davida Beckhama, ktorá je v súčasnosti úspešnou módnou návrhárkou.



Na koncertoch by tak fanúšikovia tejto dievčenskej popovej kapely mali uvidieť len Melanie Brownovú, Geri Hornerovú, Emmu Buntonovú a Melanie Chisholmovú, ktoré sú už dnes štyridsiatničky. Spice Girls podľa denníka The Sun nahrali pre svojich prívržencov odkaz, ktorým im pripravované turné plánujú v pondelok oficiálne ohlásiť.



Spice Girls ohlásili prestávku po obrovských úspechoch pred takmer dvoma desaťročiami. Fakticky sa však britská skupina rozpadla a každá z jej členiek sa vydala vlastnou cestou.





Až na niekoľko výnimiek - spoločné turné v pôvodnom zložení v rokoch 2007-2008, či vystúpenie na OH 2012 v Londýne - už tieto speváčky, ktoré sa v roku 1996 debutovým singlom Wannabe stali slávnymi prakticky zo dňa na deň, už viac spoločne nevystupovali.