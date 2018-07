Spisovateľ John Irving sa stal nositeľom Dayton Literary Peace Prize

Irving vo svojej reakcii uviedol, že ak táto cena pomôže upriamiť pozornosť na témy, ktoré vo svojich dielach pertraktuje, víta to.

Washington 17. júla (TASR) - Nositeľom americkej Daytonskej mierovej ceny za literatúru (Dayton Literary Peace Prize) za celoživotné dielo sa tento rok stal americký spisovateľ John Irving, autor románov Svet podľa Garpa či Pravidlá muštárne.



Informovala o tom v utorok agentúra AP, ktorá sa odvolala na verdikt poroty odmeňujúcej autorov literárnych diel za ich schopnosť "šíriť mier, sociálnu spravodlivosť a globálne porozumenie prostredníctvom písaného slova".



Irving vo svojej reakcii uviedol, že ak táto cena pomôže upriamiť pozornosť na témy, ktoré vo svojich dielach pertraktuje, víta to. Spresnil, že "o pohlavnej inakosti a sexuálnych menšinách písal ešte v časoch, keď to väčšinová literatúra považovala za nezvyklé".



Tento 76-ročný spisovateľ, ktorý momentálne žije v Toronte a pracuje na svojom 15. románe, dodal, že svoje diela písal "s nádejou, že sa faloš, nenávisť a násilie páchané na sexuálnych menšinách stane reliktom minulosti". "V tomto zmysle som písal na protest, písal som protestné romány," uviedol.



Irving má za sebou celý rad úspešných románov, napríklad Svet podľa Garpa alebo Pravidlá muštárne, ktoré boli sfilmované a autor za ne dostal Oscara za scenár. Jeho debutovou knihou je Ako oslobodiť medvede. Knihy Johna Irvinga sú preložené do 35 jazykov.



Daytonská mierová cena za literatúru je dotovaná sumou 10.000 dolárov. Irving a jej laureáti v ďalších kategóriách ju prevezmú v meste Dayton, štát Ohio, 28. októbra.



Nositeľom ceny sa v minulosti stali autori ako Studs Terkel, Taylor Branch, Gloria Steinemová či Elie Wiesel.