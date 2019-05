Spisovateľka a scenáristka Alta Vášová jubiluje

Tvorba Alty Vášovej sa prejavuje žánrovou pestrosťou. Písala scenáre, experimentálne ladené prózy, nevyhla sa ani žánru sci-fi či literatúre pre deti a mládež.

Sevľuš/Bratislava 27. mája (TASR) - Nájdite svoj talent a robte to, čo naozaj chcete. Nedajte sa manipulovať, lebo každý má v sebe niečo, čo má rád – s týmto posolstvom bol napísaný scenár k známemu televíznemu muzikálu Neberte nám princeznú (1982) v hlavnej úlohe s Marikou Gombitovou. Jeho autorkou je prozaička, filmová, televízna a rozhlasová scenáristka, autorka literatúry pre deti a mládež Alta Vášová, ktorá sa v pondelok 27. mája dožíva 80 rokov.



Netradičný názov muzikálu na dobu, v ktorej vznikol bol protestom proti snahám vylúčiť pojem princezná, či zvony zo slovníka. Vraj pripomínali feudalizmus a kostoly, a to sa v socialistickom zriadení veľmi netolerovalo. Autorka si absurditu tej doby prežila aj na vlastnej koži, keď istý čas pracovala ako upratovačka a sprievodkyňa na českom hrade Zvíkov.



Tvorba Alty Vášovej sa prejavuje žánrovou pestrosťou. Písala scenáre, experimentálne ladené prózy, nevyhla sa ani žánru sci-fi či literatúre pre deti a mládež.



Alta Vášová sa narodila 27. mája 1939 v Sevľuši, dnešná Ukrajina. Štúdium matematiky a fyziky úspešne absolvovala na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave v roku 1962. Do roku 1968 učila, potom pracovala ako dramaturgička televíznej filmovej tvorby vtedajšej Československej televízie v Bratislave (1968-1973). Po zrušení tejto redakcie v rámci normalizácie a po strate zamestnania sa venovala literárnej činnosti doma. V roku 1978 začala pracovať ako scenáristka Slovenskej filmovej tvorby.



Prvá próza vyšla Vášovej v roku 1963 v časopise Mladá tvorba, neskôr uverejňovala v Romboide a v Slovenských pohľadoch. Knižne debutovala v roku 1970 zbierkou poviedok Zaznamenávanie neprávd, ktoré sú intímnou sondou do života súčasného človeka. Nasledovala experimentálne ladená próza s nádychom absurdity s názvom Miesto, čas, príčina (1972). Žánru sci-fi venovala romány Po (1979) a V záhradách (1982). Príbeh tragickej lásky dcéry stredovekého lúpežného rytiera a tkáčskeho syna opísala v novele Sviatok neviniatok z roku 1992.



Autobiografické denníkové záznamy vydala pod názvom Úlety (1995). Citlivým spoločenským témam sa venovala v knihe poviedok Osudia (1995) a v novele Natesno (1997).



Prestížnu slovenskú literárnu cenu Anasoft litera dostala v roku 2009 za knihu Ostrovy nepamäti (2008). Cenou Bibliotéky ocenili v roku 2012 Vášovej knihu Sfarbenia (2011). Za zbierku poviedok Menoslov (2014) získala v roku 2016 Cenu Jána Johanidesa.



Pre deti a dospievajúcu mládež napísala romány Veľkáčky (1978), Blíženci z Gemini (1981), 7,5 stupňa Celzia (1984), Niekto ako ja (1988), Pán Puch (1991), Lelka zo sekretára (1992).



Na motívy knihy Niekto ako ja nakrútili rovnomenný hudobný film v hlavných úlohách s Dežom Ursínym a Janou Daňovou. Hudbu k filmu zložil Dežo Ursíny, texty k piesňam napísal Ján Štrasser. Ursíny, Štrasser a Vášová sú tiež autormi úspešného muzikálu Neberte nám princeznú. Aj libreto k obľúbenému muzikálu Cyrano z predmestia napísala Alta Vášová.



Ako televízna scenáristka sa Alta Vášová predviedla vo filmoch Román o base (1969), či v dnes už legendárnej snímke Sladké hry minulého leta (1970). Scenáristicky sa podpísala aj pod komédiu Peniaze alebo život (1975).



Prezident Slovenskej republiky (SR) Andrej Kiska udelil spisovateľke, scenáristke a libretistke Alte Vášovej v roku 2018 pri príležitosti 25. výročia vzniku samostatnej SR vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti literatúry a divadla.